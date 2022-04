Onde assistir Atlético de Madrid x Espanyol ao vivo e horário (17/04)

Neste domingo, Atlético de Madrid e Espanyol se enfrentam a partir das 11h15 (Horário de Brasília, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid. O atual campeão espanhol continua buscando a liderança da competição. Dessa maneira, saiba onde assistir Atlético de Madrid x Espanyol ao vivo.

O Atleti foi eliminado da Champions League pelo Manchester City durante a semana, enquanto o Espanyol vem de vitória contra o Celta de Vigo.

Onde assistir Atlético de Madrid x Espanyol ao vivo

O jogo do Atlético de Madrid e Espanyol hoje vai passar ao vivo no canal ESPN 4 e Star + , a partir das 11h15, pelo horário de Brasília.

A emissora possui com exclusividade os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol e, por isso, é a única que vai transmitir a partida neste domingo. Disponível somente em operadoras de TV paga, o canal vai passar para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o serviço de streaming Star +, também por assinatura. A Disney é a grande responsável pela plataforma, sob os valores de R$32,90 até R$45,90 podendo ser encontrado tanto no site como no aplicativo para Android e iOS.

Data: 17/04/2022

Horário: 11h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Wanda Metropolitano, em Madrid

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Atlético de Madrid e Espanyol no Campeonato Espanhol

Atual campeão espanhol, o Atlético de Madrid faz uma temporada mediana no Campeonato Espanhol, bem diferente do ano passado. Em quarto lugar com 57 pontos, o elenco comandado por Diego Simeone marcou 17 vitórias em 31 partidas disputadas, além de aparecer longe da liderança. Por isso, a briga neste momento é pelo G4 onde pode conquistar uma vaga na Champions do próximo ano.

Enquanto isso, o Espanyol se mantém na décima primeira posição com 39 pontos, ou seja, contabiliza 10 vitórias, 9 empates e 12 derrotas na temporada espanhola. O elenco visitante venceu na última rodada, mas mesmo assim ainda tem deixado a desejar em campo principalmente fora de casa.

Escalação do Atlético de Madrid x Espanyol

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak, Reinildo, Savic, Felipe, Carrasco, Llorente, Koke, Lemar, Vrsalijko, João Felix e Griezmann

Escalação do Espanyol: Diego López, Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa, Morlanes, Bare, Embarba, Darder, Puado e Tomás

Último jogo do Atlético de Madrid x Espanyol

Espanyol 1 x 2 Atlético – 12/09/2021 – Campeonato Espanhol

Espanyol 1 x 1 Atlético – 01/03/2021 – Campeonato Espanhol

Atlético 3 x 1 Espanyol – 10/11/2019 – Campeonato Espanhol

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

