Onde assistir Atlético GO x LDU ao vivo: horário e canal hoje (05/04)

Nesta terça-feira, Atlético GO e LDU entram em campo a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na primeira rodada da fase de grupos pela Copa Sul-Americana, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira a seguir no texto todas as informações de onde assistir Atlético GO x LDU ao vivo.

Estão no grupo F as equipes de LDU, Defensa y Justicia, Antofagasta e Atlético Goianiense.

Data, horário e local do jogo da Sul-Americana hoje

Atlético GO x LDU vai começar às 21h30, no horário de Brasília, nesta terça-feira em 5 de abril, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana de 2022.

O Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, no Brasil, vai receber a partida de abertura na fase de grupos. Com capacidade máxima para 12 mil torcedores, o espaço deve receber grande parte dos torcedores brasileiros, já que a participação do clube no torneio promete.

Data: 5 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia – Brasil

Onde assistir Atlético GO x LDU

A partida do Atlético GO e LDU hoje será transmitida na CONMEBOL TV, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo. A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW, aplicativos.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Provável escalação de Atlético GO e LDU

Escalação do Atlético GO: Luan Polli, Dudu, Wanderson, Edson, Arthur Henrique, Gabriel, Marlon Freitas, Rickson, Shaylon, Léo Pereira e Wellington Rato

Escalação do LDU: Falcón, Cruz, Romero, Guerra, López, Nnachi Espinoza, Ortiz, Piovi, Alvarado, Muñoz e Molina

O Atlético Goianiense conquistou o 16º título do Campeoanto Goiano no fim de semana contra o Goiás. Por isso, mantém a confiança lá em cima para disputar a partida de estreia na Sul-Americana nesta terça-feira. Integrando o grupo F, pode assumir a liderança com a vitória no jogo de hoje.

Do outro lado, o LDU superou o Mushuc Runa na rodada da fase preliminar e, agora, está pronto para disputar a rodada inicial do torneio internacional. Pelo Campeonato Equatoriano, o clube apresenta uma campanha equilibrada, podendo incomodar os seus adversários em todas as rodadas.

Confira a entrevista coletiva do técnico do Atlético no vídeo a seguir.

