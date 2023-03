Onde assistir Audax x Nova Iguaçu ao vivo na semifinal da Taça Rio 2023

Neste domingo, Audax x Nova Iguaçu se enfrentam a partir das 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Municipal Jair Carneiro Toscano de Brito, pelo jogo de volta na semifinal da Taça Rio. No primeiro encontro, as equipes empataram em 1 a 1. Saiba onde assistir ao jogo do futebol carioca hoje ao vivo para todo o Brasil.

O vencedor entre Audax e Nova Iguaçu vai enfrentar Botafogo ou Portuguesa na final da Taça Rio.

Assistir Audax x Nova Iguaçu ao vivo hoje

O BandSports, canal da rede Bandeirantes, exibe o jogo entre Audax x Nova Iguaçu hoje ao vivo para todo o Brasil a partir das 15h30. Além disso, você também pode acompanhar através do Youtube no canal Cariocão TV, disponível gratuitamente na internet.

Horário: 15h30

Onde assistir ao vivo: BandSports e Youtube

Critério de desempate na Taça Rio

Se o placar agregado entre Audax e Nova Iguaçu terminar empatado, o regulamento da Taça Rio prevê a classificação para as associações classificadas em 5º e 6º lugar na Taça Guanabara. Neste caso, é o Audax quem avança para a final do torneio.

Como terminou em 6º lugar na primeira fase, o Audax tem a vantagem do empate em pontos ganhos e saldo de gols diante do oponente. Por isso, tem a vantagem no empate. A regra também se aplica na semifinal do Campeonato Carioca.

A Taça Rio é o torneio secundário do Campeonato Carioca. Na primeira fase, a Taça Guanabara reúne doze equipes. Os quatro melhores da classificação vão para a semifinal do Campeonato Carioca, enquanto do 5º ao 8º colocado disputarão a Taça Rio.

Botafogo, Portuguesa, Nova Iguaçu e Audax foram comtemplados com as vagas na competição. Do outro lado da chave, os elencos de Botafogo e Portuguesa se enfrentam, enquanto Audax e Nova Iguaçu também jogam a semifinal.

