Onde vai ser o primeiro jogo da final do Paulistão 2023? Água Santa define estádio

Água Santa e Palmeiras farão a final do Paulistão nos dias 02 e 09 de abril, o primeiro jogo será na na Arena Barueri e a volta no Allianz Parque.

O estádio fica na região metropolitana de São Paulo a uma distância de 26,5km do centro da cidade. Com capacidade para mais de 30 mil torcedores o jogo de ida terá mando do Agua Santa.

Ainda não há informações relacionadas ao preço dos ingressos. Mas, uma coisa é fato: o Palmeiras conhece o palco da final. O Verdão ja atuou por lá em diversas oportunidades. Uma delas foi no Brasileirão de 2022 quando venceu o Corinthians por 3 a 0.

Um dos pontos fortes do local escolhido é o gramado, que já está passando por manutenções para sediar o confronto.

A Arena Barueri é a casa do Oeste, que disputa a série A2 do Campeonato Paulista. O último confronto realizado no estádio foi no dia 19 de março ente Oeste e Novorizontino.

Por que o Água Santa não vai jogar a final do Paulistão no seu estádio?

A equipe de Diadema tem o mando de campo no jogo de ida. Entretanto, a partida não poderá ser em seu estádio. A Arena Inamar, casa do Água Santa não atende os requisitos de capacidade e iluminação da FPF (Federação Paulista de Futebol) e por isso terá que mandar os primeiros 90 minutos da disputa em outro palco.

A Federação Paulista impõe que para a final do Paulistão o estádio comporte, no mínimo, 10 mil lugares. Por sua vez, o Água Santa até detém dessa quantidade mínima em seu estádio. Porém, somente 8.075 lugares estão liberados para uso.

A outra exigência é de uma iluminação artificial. Refletores de luz não estão presentes na Arena Inamar e por isso a proibição em relação ao uso do local.

Já o Palmeiras terá o Allianz Parque liberado no dia 09. Sem restrições como na final da edição passada, o Verdão terá 100% de sua casa.

Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada

Onde vai passar a final do Campeonato Paulista?

Opção é o que não falta para assistir a final do Paulistão. Na TV aberta a Record é uma escolha. Nos canais de assinatura o único caminho é a TNT sports.

No streaming há duas possiblidades: HBO Max e Paulistão Play. Já no Youtube basta acessar o canal do próprio Paulistão. O Premiere é a alternativa no pay-per-view.

