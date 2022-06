Onde assistir Áustria x França ao vivo e horário Liga das Nações (10/06)

Buscando a sua primeira vitória na Liga das Nações, a França entra em campo nesta sexta-feira, 10 de junho, para enfrentar a Áustria, pela terceira rodada da Liga A no grupo um. O futebol vai rolar a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Ernst-Happel, em Viena. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Áustria x França ao vivo hoje.

Onde assistir Áustria x França hoje?

Procurando saber onde assistir Áustria x França hoje na Liga das Nações? O torcedor pode curtir a partida através do canal ESPN e o serviço de streaming Star +.

Disponível com exclusividade nos canais ESPN, apenas assinantes tem acesso a transmissão do confronto nesta sexta-feira, com exibição para todos os estados do Brasil em operadoras de TV paga.

Para quem não possui a TV fechada, a opção é o Star +, serviço de streaming da Disney, com disponibilidade através dos aplicativos para celular, tablet e smart TV ou no site oficial (www.starplus.com).

Informações do jogo Áustria x França hoje:

Data: 10/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, na Áustria

Arbitragem: Tasos Sidiropoulos

Onde assistir: ESPN e Star +

Áustria e França na Liga das Nações

Vice-líder do grupo um com 3 pontos, a seleção da Áustria acumula uma vitória e uma derrota pela Liga das Nações neste início de temporada. O elenco perdeu para a Croácia na estreia, mas venceu a Dinamarca na segunda rodada do torneio, garantindo-se na segunda posição e com chances de assumir a liderança hoje.

Do outro lado, a França vem na terceira posição com apenas 1 ponto, depois de perder para a Dinamarca empatar com a Croácia na rodada passada, realizada na última segunda na terra dos croatas. Por isso, a atual campeã do mundo vai utilizar a partida desta sexta para treinar os jogadores e buscar o melhor resultado em campo.

Escalações da Áustria x França:

Lienahrt é o único jogador que segue em dúvida no plantel da Áustria.

Escalação da Áustria: Fraisl; Wober, Alaba, Trauner, Lainer; Schlager, Laimer, Sabitzer, Seiwald; Arnautovic e Gregoritsch. Técnico: Ralf Ragnick.

Aos franceses, nenhuma baixa foi detectada no plantel.

Escalação da França: Lloris; Pavard, Kimpembe, Koundé, Digne; Hernández, Tchouameni, Rabiot, Coman; Nkunku e Benzema. Técnico: Didier Deschamps.

Palpite Áustria x França

O confronto é difícil para ambos os lados, mas é a Áustria quem leva o título de favorita nesta sexta-feira, muito provavelmente saindo de campo com a vitória.

Os franceses ainda não venceram na competição e parecem estar 100% focados na Copa do Catar, marcada para novembro deste ano. Por outro lado, os austríacos, que não vão disputar o Mundial da FIFA, mostram cada vez mais bom futebol na Liga das Nações.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 14 de outubro de 2009, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O placar foi 3 x 1 para a França com gols de Benzema, Thierry Henry e Gignac. Do outro lado, Janko descontou.