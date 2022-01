Onde assistir Barcelona x Real Madrid hoje na TV, online e horário – 12/01

Pela semifinal da Supercopa da Espanha, o clássico entre Barcelona e Real Madrid promete esquentar a quarta-feira, 12/01, com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília), no King Fahd Stadium. Com transmissão de Barcelona e Real Madrid ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje na TV e online.

Onde assistir o jogo do Barcelona e Real Madrid hoje: O canal ESPN Brasil, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Supercopa da Espanha ao vivo nesta quarta-feira.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: King Fahd Stadium, cidade de Riade, na Arábia Saudita

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O El Clásico promete grandes emoções para os dois lados. A temporada do Barcelona não começou como o time gostaria. Depois de perder Messi, o time da Catalunha não conseguiu se empenhar no Campeonato Espanhol e demitiu Ronald Koeman. Agora, sob o comando de Xavi, aparece em 6º lugar com 32 pontos, subindo cada vez mais.

Enquanto isso, o Real Madrid faz uma campanha espetacular sob o comando do técnico Ancelotti e as estrelas de Benzema e Vinícius Júnior brilhando cada vez mais. Pelo Campeonato Espanhol, aparece em primeiro lugar com 49 pontos, pronto para conquistar o primeiro título este ano.

Escalações de Barcelona x Real Madrid hoje:

Xavi, comandante do Barça, ainda não pode contar com Sergio Roberto, Eric García, Pedri e Fernan Torres.

Para o técnico do Madrid, Carlo Ancelotti, Gareth Bale é a única baixa no plantel.

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Araújo, Piqué, Daniel Alves; De Jong, Busquets, González; Memphis Depay, De Jong, Dembele

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Alaba, Militão, Mendy; Modric, Kroos, Casemiro; Asensio, Benzema, Vinicius Júnior

