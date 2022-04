Onde assistir Betis x Valencia e horário da final da Copa do Rei (23/04)

Betis e Valencia disputam a final da Copa do Rei neste sábado, a partir das 17h (Horário de Brasília). O palco da decisão vai ser o Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha, com transmissão ao vivo na televisão e também online. Para você não perder nenhum lance, saiba onde assistir Betis x Valencia.

O time do Betis deixou para trás o Sevilla, Real Sociedad e o Rayo Vallecano durante a competição, pronto para conquistar o 3º título em toda a sua história no futebol espanhol. Do outro lado, o clube de José Bordalás superou o Atlético Baleares, Cádiz e Athletic Bilbao na semifinal, em busca do 9º título.

Onde assistir Betis x Valencia hoje?

O jogo entre Betis e Valencia hoje será transmitido no ESPN 4 (TV fechada) e Star + (Streaming), a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

O grupo Disney, canais ESPN, comprou os direitos de transmissão do Campeonato Espanhol e a Copa do Rei, transmitindo para todos os estados do Brasil pela TV paga a partida deste sábado.

Por isso, quem não é assinante, tem a opção de assistir através do Star +, serviço de streaming da Disney, por diferentes valores no site (www.starplus.com). A plataforma está disponível para computador, celular, tablet e até SmarTV.

Ficha técnica do jogo do Betis x Valencia hoje:

Data: 23/04/2022

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do Betis x Valencia

O time do Betis, sob o comando de Manuel Pellegrini, não poderá contar com Victor Camarasa e Montoya, lesionados.

Do outro lado, o técnico do Valencia, José Bordalás confirmou que Gabriel Paulista vem se recuperando bem e que deverá estar com o grupo na final, assim como Thierry.

Escalação do Betis:​ Rui Silva, Sabaly, Pezzella, Marc Bartra, Miranda, Guardado, Akoukou, Canales, Fekir, Juanmi e Willian José

Escalação do Valencia: Cillessen, Cumart, Rubo Inazo, Mosquera, Vásquez, Soler, Racic, Musah, Koindredi, Costa e André

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Quem é o maior campeão da Copa do Rei?

O maior campeão da Copa do Rei é o Barcelona, com 31 títulos já conquistados na história.

O Athletic Bilbao é o segundo maior vencedor com 23 taças, seguido do Real Madrid com 19. Ao todo, catorze equipes do futebol espanhol conquistaram a taça da Copa do Rei, incluindo Betis e Valencia que disputam a decisão em busca de mais um troféu.

Confira a seguir a lista completa.

1º Barcelona – 31 títulos

2º Athletic Bilbao – 23 títulos

3º Real Madrid – 19 títulos

4º Atlético de Madrid – 10 títulos

5º Valencia – 8 títulos

6º Real Zaragoza – 6 títulos

7º Sevilla – 5 títulos

8º Espanyol e Real Únion de Irún – 4 títulos

9º Real Sociedad – 3

10º Betis e La Coruña – 2 títulos

11º Arenas Club e Mallorca – 1 título

