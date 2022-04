Copa do Mundo no Catar será em novembro de 2022

A expectativa já está grande para o começo da Copa do Mundo Catar 2022. E, quem acompanha o futebol, sabe que é tradição colecionar as figurinhas dos principais jogadores das seleções classificadas para a grande competição. Mas, quando será lançado o álbum da Copa 2022?

Quanto custa e quando será lançado o álbum da Copa 2022

A Copa do Mundo do Catar será somente em novembro. E, como é de praxe, o álbum da Copa deverá estar disponível para a venda pelo menos três meses antes do campeonato começar. A previsão, assim, é que em agosto de 2022 os torcedores já possam estar com o álbum da Copa 2022 nas mãos. Trinta e duas seleções disputarão o Mundial e terão seus times cravados nas folhas colecionáveis.

O material está sendo todo produzido pela Editora Panini e ainda deverá passar pela tradução; só depois será impresso e distribuído. A expectativa é que o álbum da Copa 2022 seja lançado em pelo menos 150 países.

Quando falamos em preço, no entanto, ainda não se tem definição. O custo do álbum e dos pacotes de figurinhas ainda está em aberto. Mas, é possível se ter um palpite.

Já está sendo comercializado o álbum da pré-Copa “Nossa Seleção Rumo ao Qatar”. Sua versão simples está sendo vendida ao preço de R$10, e os envelopes com cinco figurinhas custa R$4.

Tomando por base a última Copa do Mundo, em 2018, o álbum do Mundial foi vendido por um valor 15% a mais que o álbum da pré-Copa. Ou seja, se seguir a mesma lógica, é possível que o álbum da Copa 2022 custe, em média, R$11,50.

Quantas figurinhas tem o álbum da Copa 2022?

É possível que nos próximos meses já se tenha mais informações sobre o número de figurinhas que preencherá o álbum da Copa 2022. Por enquanto, o que se tem é apenas uma estimativa, baseada em anos anteriores.

Quando foi lançado o álbum da Copa em 2018, o mesmo era composto por 682 figurinhas, 42 a mais que a edição de 2014. Para completar todo o item, o brasileiro gastava, pelo menos, R$272,80. Esse era o cálculo do valor se não houvesse figurinhas repetidas na conta.

Em 2022, participam da Copa 32 países. É possível que a média de figurinhas no álbum seja parecida com a da Copa anterior. Lembrando que a Fifa permite que cada seleção convoque até 26 jogadores à Copa do Mundo e, o álbum conta com as figurinhas da maioria dos jogadores, escudo da seleção, mascote da Copa, fotos dos estádios e mais alguns cromos especiais.copa do mundo 2022

Em que fase de produção está o álbum da Copa 2022?

Antes de ser lançado, o álbum da Copa 2022 precisa passar por uma curadoria repleta de editores. Primeiro, a Fifa precisa aprovar a identidade visual das páginas e das figurinhas e definir, de fato, quais são os jogadores mais bem cotados para participar do Mundial.

É com esse layout e informações aprovadas que define-se o número de páginas que o álbum vai ter, a quantidade de figurinhas e quais serão brilhantes ou não.

Depois disso, os protótipos são enviados para mais de 150 países para serem traduzidos e adaptados. Em seguida, o álbum é distribuído para comercialização.

Por enquanto, a Panini está trabalhando junto com a Fifa para autorizar o material gráfico e o design do álbum. Também vale lembrar que nem todas as seleções que participarão da Copa do Mundo 2022 foram confirmadas. A previsão é que se chegue a maioria desses nomes até junho.

Álbum da pré-Copa 2022: quando foi lançado, onde comprar e quanto custa:

No dia 1º de abril foram sorteados os grupos do Mundial e, na mesma data, foi anunciado o lançamento do álbum “Nossa Seleção Rumo ao Qatar”. Assim, quem quiser adquirir o item já pode comprar nas bancas de revista ou no site da Panini.

O álbum da seleção brasileira rumo ao Catar chega para dar o gostinho de como será a Copa 2022 e aumentar a expectativa dos brasileiros de, finalmente, conquistar o hexa.

https://www.instagram.com/p/CcQcYc9hyu3/

O item colecionável conta com 251 figurinhas; 35 delas metalizadas. Também vale destacar que o álbum chegou em duas versões para comercialização: capa com brochura (R$10) e capa dura (R$39,90). Cada pacote está sendo vendido a R$4 e vem com cinco figurinhas dentro.

O livro ilustrado ‘Nossa Seleção Rumo ao Qatar’ traz os jogadores favoritos para representar a seleção brasileira na conquista de mais um título da Copa do Mundo. São 29 atletas com suas carreiras profissionais, fotos e curiosidades, além de algumas informações sobre o futebol brasileiro.

https://www.instagram.com/tv/CcabjIHFbE6/?utm_source=ig_web_copy_link

Copa do Mundo Catar 2022 também terá álbum virtual?

Em 2018, o Mundial da Rússia contou também com uma versão virtual do álbum da Copa. Os colecionadores puderam trocar suas figurinhas online, sem precisar gastar dinheiro algum.

O álbum virtual foi encarado mais como um “jogo” entre os fanáticos de futebol do que como um item colecionável. No entanto, divertiu os torcedores da mesma forma.

Em 2022, ainda não se sabe se terá a opção de álbum virtual. Por enquanto, nada foi divulgado oficialmente. É possível que, depois que for lançado o álbum da Copa 2022, se tenha mais informações sobre a versão online.