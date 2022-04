Onde assistir Boavista x Sporting ao vivo e horário (25/04/2022)

Boavista e Sporting se enfrentam nesta segunda, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio do Bessa, na cidade do Porto, pela 31ª rodada do Campeonato Português. Na reta final da temporada, saiba onde assistir Boavista x Sporting ao vivo.

Os anfitriões buscam a vitória para escapar da zona de rebaixamento e permanecer mais um ano na elite. Do outro lado, o Sporting precisa dos três pontos para impedir o título antecipado do Porto.

Onde assistir Boavista x Sporting ao vivo

O jogo do Boavista e Sporting será transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 14h, no horário de Brasília

Pela TV por assinatura no canal ESPN, a partida do Campeonato Português será transmitida para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Star +, streaming, disponível no site (www.starplus.com) ou no aplicativo para Android e iOS por diferentes valores.

Ficha técnica do Boavista x Sporting hoje:

Data: 25/04/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Bessa, na cidade do Porto

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do Boavista x Sporting

Morais cumpre suspensão e não pode jogar no confronto desta segunda-feira. Já Hamache e Reisinho estão indisponíveis.

Do outro lado, Pedro Porro e Paulhinho também estão suspenso, enquanto Feddal está indisponível.

Escalação do Boavista:​ Bracali, Cannon, Abascal, Porozo, Makouta, Ferreira, Vukotic, Nathan, Nije, Gorré e Santis

Escalação do Sporting: Adán, Coates, Neto, Gonçalo Inácio, Esgalo, Nunes, João Palhinha, Santos, Edwards, Pablo Sarabia e Pote

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Boavista e Sporting

Boavista:

Moreirense x Boavista – Domingo, 01/05 às 14h (Campeonato Português)

Boavista x Vitória – Sexta-feira, 06/05 às 16h15 (Campeonato Português)

Sporting:

Sporting x Gil Vicente – Domingo, 01/05 às 16h30 (Campeonato Português)

Portimonense x Sporting – Sábado, 07/05 às 16h30 (Campeonato Português)

Aproveite e siga o DCI no Google News