Onde assistir Bologna x Inter de Milão ao vivo e horário hoje (27/04)

Em partida atrasada da 20ª rodada do Campeonato Italiano, equipes se enfrentam nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, Bologna e Inter de Milão se enfrentam pela 20ª rodada do Campeonato Italiano, em partida atrasada, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna. A seguir, confira onde assistir Bologna x Inter de Milão ao vivo.

Os anfitriões prometem buscar os três pontos no jogo desta quarta-feira, com o principal objetivo de se afastar da zona de rebaixamento para seguir na elite italiana. Do outro lado, a Inter assume a liderança se garantir a vitória.

Onde assistir Bologna x Inter de Milão ao vivo?

O jogo do Bologna e Inter de Milão hoje vai ser transmitido na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h15, no horário de Brasília.

A emissora da ESPN transmite para todos os estados do Brasil a partida do Campeonato Italiano nesta quarta. Porém, apenas assinantes da TV paga que possuem o canal na programação é que tem acesso ao jogo.

Se você ainda não é assinante, deve procurar uma das operadoras que oferecem os serviços da ESPN.

Porém, o streaming da Star + também disponibiliza a transmissão desta quarta. Basta acessar o site, escolher o pacote que deseja e tornar-se membro da plataforma.

Ficha técnica do Bologna x Inter de Milão hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Escalação do Bologna x Inter de Milão

Medel cumpre suspensão e por isso não está apto para jogar hoje.

Do outro lado, Vidal continua sendo o principal desfalque do time de Milão.

Escalação do Bologna:​ Skorupski, Theate, Bonifazi, Soumaoro, Hickey, Schouten, Svanberg, Soriano, De Silvestri, Orsolini e Arnautovic

Escalação do Inter de Milão: Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Barella, Dumfries, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic, Correa e Lautaro Martínez

Último encontro de Bologna x Inter de Milão

A última vez que Bologna e Inter de Milão se enfrentaram foi em 18 de setembro de 2021, pela quarta rodada do Campeonato Italiano, na temporada atual.

Por 6 a 1, o time da Inter venceu com gols de Lautaro Martínez, Skriniar, Barella, Vecino e Dzeko

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

Últimos jogos de Bologna e Inter de Milão

Bologna:

Bologna 2 x 0 Sampdoria (Campeonato Italiano)

Juventus 1 x 1 Bologna (Campeonato Italiano)

Bologna 2 x 2 Udinese (Campeonato Italiano)

Inter de Milão:

Spezia 1 x 3 Inter (Campeonato Italiano)

Inter 3 x 0 Milan (Copa da Itália)

Inter 3 x 0 Roma (Campeonato Italiano)

