Olimpíadas 2024: que horas é o jogo do Brasil de futebol feminino e como assistir a estreia

Hoje, dia 25 de julho, tem o primeiro jogo do Brasil de futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris - com a ídola Marta em campo. A partida de estreia será contra a Nigéria terá transmissão ao vivo no país, inclusive online e de graça, então confira então onde assistir e horário.

Horário do jogo do Brasil hoje

O jogo do Brasil de futebol feminino contra a Nigéria nesta quinta-feira, dia 25, vai começar às 14h (horário de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da televisão aberta e fechada, e também na internet. Assista na TV Globo, Sportv e Cazé TV.

A bola rola no Estádio Bordeaux, em Paris, com capacidade para mais de 42 mil torcedores.

Jogos da seleção brasileira de futebol feminino nas Olimpíadas

GRUPO C - Espanha, Japão, Nigéria e Brasil

25/07, quinta, 14h - Nigéria x BRASIL

28/07, domingo, 12h - BRASIL x Japão

31/07, quarta, 12h - BRASIL x Espanha

Quartas de final

03/08, 10h - 1ºB x 2ºC (Jogo 1)

03/08, 12h - 1ºC x 3ºA ou B (Jogo 2)

03/08, 14h - 2ºA x 2ºB (Jogo 3)

03/08, 16h - 1ºA x 3ºB ou C (Jogo 4)

Semifinais

06/08, 13h - Venc. Jogo 4 x Venc. Jogo 2 (Semifinal 1)

06/08, 16h - Venc. Jogo 1 x Venc. Jogo 3 (Semifinal 2)

Disputa do bronze

09/08, 10h - Perd. Semifinal 1 x Perd. Semifinal 2

Final - disputa do ouro olímpico

10/08, 12h - Venc. Semifinal 1 x Venc. Semifinal 2