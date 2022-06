Onde assistir Bósnia x Finlândia ao vivo, horário e escalação hoje (14/06)

Valendo a liderança do grupo na Liga das Nações, as seleções de Bósnia x Finlândia se enfrentam nesta terça-feira, 14 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Bilino Polje, em Zenica, o confronto tem transmissão ao vivo somente online. Confira o texto a seguir e saiba onde assistir Bósnia x Finlândia hoje.

Onde assistir Bósnia x Finlândia hoje ao vivo na TV?

O jogo entre Bósnia x Finlândia hoje será transmitido ao vivo no Star + (serviço de streaming).

Sem transmissão pela TV, o confronto da Liga das Nações nesta terça-feira será exibido apenas por streaming, ou seja, somente assinantes tem a opção de curtir.

A plataforma está disponível através de aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Informações do jogo da Bósnia x Finlândia hoje:

Data: 14/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia

Arbitragem: Georgi Kabakov

Onde assistir: Star +

Bósnia e Finlândia na Liga das Nações:

Com cinco pontos, a Bósnia é a líder do grupo três na Liga B, a segunda divisão do torneio internacional. O elenco bósnio empatou com a Finlândia na rodada de estreia, mas venceu a Romênia e novamente empatou com Montenegro na última rodada disputada. Hoje, espera conquistar os três pontos para se manter na liderança.

Do outro lado, o elenco da Finlândia aparece na segunda posição com 4 pontos, colecionando uma vitória contra Montenegro, um empate diante da própria Bósnia e a derrota para a Romênia. Por isso, vê a partida desta terça-feira como a possibilidade de se reencontrar na competição e brigar pela liderança.

Escalações de Bósnia x Finlândia:

Os bósnios não possuem desfalques para o confronto desta terça-feira, pela Liga das Nações.

Provável escalação da Bósnia: Sehic; Kolasinac, Hadzikadunic, Ahmedhodzic, Susic; Hotic, Pjanic, Amir Hadziahmetovic, Gojak; Krunic e Dzeko. Técnico: Ivaylo Petev

Para os finlandeses, Daniel O’Shaughnessy está indisponível.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Alho, Vaisanen, Ivanov, Uronen; Kamara, Schuller, Lod; Pukki e Pohjanpalo. Técnico: Markku Kanerva

Palpite Bósnia x Finlândia

No último embate entre as equipes de Finlândia e Bósnia, o empate foi o resultado ao apito final. Por 1-1, os elencos somaram apenas um ponto na rodada de estreia.

Pelo jogo desta terça-feira, a Bósnia tem favoritismo no confronto principalmente porque é a líder do grupo e precisa do desempenho favorável para chegar até a ponta.

A Finlândia, porém, vem apresentando bons números em seu favor e pode complicar a vida dos rivais.