Onde assistir Bósnia x Romênia ao vivo, horário e escalações (07/06)

Seleções disputam a segunda rodada da Liga das Nações nesta terça-feira, com transmissão ao vivo

Nesta terça-feira, 7 de junho, as seleções de Bósnia e Romênia entram em campo a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Bilino Polje Stadium, em Zénica. Em partida válida pela segunda rodada da Liga das Nações, confira onde assistir Bósnia x Romênia ao vivo hoje.

Onde assistir Bósnia x Romênia hoje?

O jogo entre Bósnia e Romênia hoje será transmitido ao vivo no canal SporTV 2.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal exibe as emoções do confronto da Liga das Nações ao vivo para todos os estados do Brasil. Porém, somente assinantes tem acesso na programação.

Se você não é assinante, pode acompanhar através do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo, que dispõe da retransmissão do canal em sua plataforma, disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e na smart TV.

Informações do jogo da Bósnia x Romênia hoje:

Data: 07/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Bilino Polje Stadium, em Zénica

Arbitragem: Sascha Stegemann

Onde assistir: SporTV 2

Brasil e Argentina no dia 11: por que o amistoso foi cancelado?

Bósnia e Romênia na Liga das Nações

A Bósnia não teve a estreia que gostaria. Isso porque ficou no empate diante da Finlândia na semana que vem, impossibilitando o elenco bósnio de conquistar uma boa pontuação, conquistar um bom lugar na tabela e, consequentemente, brigar pela vaga na elite da Liga das Nações. Neste momento, ocupa a segunda posição com 1 ponto somente.

Do outro lado, a Romênia foi derrotada por Montenegro, carimbando a última posição do grupo três na Liga B da competição. Mesmo se vencer o jogo desta terça-feira, o elenco ainda não assume a liderança já que precisa descontar a diferença no saldo de gols e torcer por tropeços dos rivais durante a rodada.

Escalações de Bósnia x Romênia:

Depois do empate, os anfitriões não contam com novas baixas.

Escalação da Bósnia: Sehic; Sead Kolasinac, Hadzikadunic, Ahmedhozdic, Gazibegovic; Prcic, Pjanic, Hadziahmetovic; Krunic, Dzeko e Stevanovic. Técnico: Ivaylo Petev

Já os romenos também não contabilizam nenhuma baixa no jogo desta terça-feira, garantindo o elenco completo em campo.

Escalação da Romênia: Nita; Bancu, Rus, Chiriches, Ratiu; Olaru, Cristea, Marin; Tanase, Ivan e Mihaila. Técnico: Eduard Iordănescu

Palpites Bósnia x Romênia

Um dos mais equilibrados jogos nesta rodada pela Liga B é o duelo entre Bósnia e Romênia. Ambas as seleções vem de resultados insatisfatórios na última semana e, por isso, deverão forçar seus jogadores a batalharem pelos três pontos seja como for.

Entretanto, o empate também pode ser um resultado esperado dentro de campo.

A última vez que as seleções da Bósnia e Romênia se enfrentaram foi no dia 3 de junho de 2011, em confronto válido pela primeira fase das Eliminatórias da Eurocopa do ano seguinte.

Com 3 x 0, a Romênia levou a melhor enquanto Adrian Mutu e Marica anotaram os gols da vitória.