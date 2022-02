Onde assistir Botafogo-PB x Atlético-BA e horário da Copa do Nordeste

Abrindo a quarta rodada da Copa do Nordeste, o Botafogo-PB recebe o Atlético de Alagoinhas neste sábado, 12/02, com a bola rolando às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Almeidão, em João Pessoa, pela temporada. Saiba onde assistir ao jogo do Botafogo-PB x Atlético-BA hoje.

Onde assistir Botafogo-PB x Atlético-BA hoje

É possível acompanhar o jogo entre Botafogo-PB e Atlético-BA pela Copa do Nordeste no Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo para assinantes em todo o Brasil a partir das quatro da tarde neste sábado.

A plataforma está disponível por assinatura pelo site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo pelos valores de R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Local: Estádio Almeidão

TV: Sem transmissão

Online: Nordeste FC

O elenco do Botafogo não tem novos desfalques.

Lucas Alisson é desfalque no Atlético depois de ser expulso na rodada passada.

Escalação do Botafogo-PB – Luis Carlos; Sávio, Luís Eduardo, Paulo Vitor, Bruno Ré; Everton Heleno, Pablo, Anderson, Siloé; Gustavo, Roney

Escalação do Atlético-BA – Fábio Lima; Paulinho, Iran, Bremer, Matheus Leal, Caetano; Dionísio, Miller, Thiaguinho; Gabriel Esteves, Jerry

Botafogo-PB e Atlético-BA na Copa do Nordeste

BOTAFOGO-BP: O elenco da Paraíba vem de empate diante do Globo, do Rio Grande do Norte, pela última rodada. Agora, se quiser buscar a classificação até a próxima etapa na Copa do Nordeste, precisa buscar o G-4 no grupo B da competição. Por fim, está em sétimo lugar com 1 ponto.

ATLÉTICO DE ALAGOINHAS: Do outro lado, o Atlético vai bem ao ocupar a quarta posição com 4 pontos. Dessa maneira, promete colocar em campo os seus melhores jogadores para levar os três pontos para casa e, consequentemente, buscar uma melhor colocação para terminar a rodada.

Relembre o último jogo do Botafogo na Copa do Nordeste.

