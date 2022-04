Onde assistir Braga x Benfica ao vivo, escalações e horário hoje (01/04)

Equipe do Benfica continua lutando pela liderança no Campeonato Português na temporada

Nesta sexta-feira, Braga e Benfica se enfrentam a partir das 16h15 (Horário de Brasília), pela 28ª rodada do Campeonato Português de 2022, no Estádio de Braga, na cidade de Braga. Confira a seguir as informações e onde assistir Braga x Benfica ao vivo.

O Braga vem de vitória em cima do Portimonense, enquanto o Benfica superou o Estoril.

Onde assistir Braga x Benfica

O jogo entre Braga e Benfica hoje vai passar no Star +, a partir das 16h15, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Star + também transmite o jogo de hoje pelo Campeonato Português. O streaming pode ser encontrado para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Outra opção é assistir também por tablets e até mesmo na SmarTV.

Provável escalação de Braga e Benfica

Escalação do Braga: Matheus, Carmo, Tormena, Paulo Oliveira, Castro, Rodrigo Gomes, Musrati, Fabiano, Abel Ruiz, Horta e Medeiros

Escalação do Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Morato, Vertonghen, Grimaldo, Rafa, Meité, Weigl, Éverton Cebolinha, Gonçalo Ramos e Yaremchuk

Mesmo próximos na tabela, os dois times ainda possuem uma grande diferença entre eles na pontuação. O Braga aparece na quarat posição com 49 pontos, ou seja, precisa da vitória se quiser diminuir a vantagem do seu oponente e, quem sabe assim, brigar pela parte de cima da classificação.

Do outro lado, o Benfica acumula 61 pontos em terceiro lugar no Campeonato Português. Em toda a temporada, são dezenove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. O time acumula uma sequência de mais de cinco rodadas sem perder e, por isso, quer manter o seu bom desempenho custe o que custar.

Braga x Benfica último jogo

O último encontro entre Braga e Benfica aconteceu em 7 de novembro de 2021, pela 11ª rodada do Campeonato Português, jogando pela temporada atual.

Por 6 x 1, o time do Benfica goleou o adversário com gols de Grimaldo, Núñez, Rafa Silva com dois e Everton Cebolinha também dois. Já Ricardo Horta descontou.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Jogos da rodada no Campeonato Português

Abrindo o novo fim de semana, nove jogos serão realizados pela 28ª rodada do Campeonato Português, começando nesta sexta-feira e seguindo até a segunda-feira.

Braga x Benfica – 16h15

Belenenses x Portimonense – 11h30 (Sábado, 02/04)

Arouca x Gil Vicente – 14h (Sábado, 02/04)

Estoril x Vizela – 14h (Sábado, 02/04)

Famalicão x Boavista – 16h30 (Sábado, 02/04)

Marítimo x Tondela – 11h30 (Domingo, 03/04)

Moreirense x Vitória – 14h (Domingo, 03/04)

Sporting x Paços Ferreira – 16h30 (Domingo, 03/04)

Porto x Santa Clara – 16h15 (Segunda-feira, 04/04)

