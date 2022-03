Qual time tem mais Paulistão? Confira o ranking de campeões

O Campeonato Paulista é uma das competições de maior prestígio no cenário atual, contando com quatro divisões. O futebol paulista prevê uma grande disputa entre as equipes para chegar ao tão sonhado pódio, conquistando assim o tão desejado troféu dourado por jogadores e principalmente pela torcida. No ranking da história, qual time tem mais Paulistão?

Qual time tem mais Paulistão?

O Corinthians é o time que mais venceu o Paulistão, somando 30 títulos em toda a história. Já o Palmeiras vem logo atrás com 23 taças, enquanto o São Paulo e Santos contabilizam 22.

Ao todo, dezessete equipes já venceram o Campeonato Paulista. A seguir, veja a lista completa e saiba qual time tem mais Paulistão.

Corinthians – 30 títulos

Palmeiras – 23 títulos

São Paulo – 22 títulos

Santos – 22 títulos

Paulistano – 11 títulos

São Paulo Athletic – 4 títulos

Portuguesa – 3 títulos

AA das Palmeiras – 3 títulos

Ituano – 2 títulos

Germânia – 2 títulos

SC Internacional – 2 títulos

AA São Bento – 2 títulos

Albion – 1 título

Inter de Limeira – 1 título

Juventus – 1 título

São Caetano – 1 título

Bragantino – 1 título

Quais times ainda não venceram o Campeonato Paulista?

Mesmo com o triunfo dos quatro grandes do estado, algumas equipes ainda não venceram o Campeonato Paulista.

Fazem parte da lista de não vencedores os times de Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Mirassol, Água Santa, Ferroviária, Guarani, Santo André, São Bernardo e Novorizontino. Estes são os principais times que disputam a primeira divisão do futebol paulista e nunca levantaram a taça.

O RB Bragantino tem um título de campeão paulista em 1990 mas, neste ano, o clube ainda se chamava Bragantino e não tinha a mesma administração atual. O clube foi comprado pela empresa de energéticos Red Bull.

Qual foi o primeiro time campeão paulista?

O São Paulo Athletic Club foi o primeiro campeão do Campeonato Paulista ao levantar o troféu em 1902, a primeira edição do torneio a ser realizada.

Criado por Charles Miller, conhecido por ser o pioneiro do futebol ao Brasil por trazer a ideia da Inglaterra para as terras brasileiras em 1894. Charles, inclusive, foi associado ao São Paulo Athletic Club, jogando entre 1896 e 1912 como atacante. Ele, inclusive, estava presenta na primeira conquista.

Ao todo, o clube conquistou quatro títulos, em 1902, 1903, 1904 e 1911. Charles chegou a trabalhar como árbitro antes de se despedir. Em 30 de junho de 1953, ele se despediu do mundo.

Hoje, o São Paulo Athletic Club tornou-se um clube de associados na capital paulista que oferece eventos culturais, esportes e até mesmo lazer.

+ Critério de desempate Paulistão 2022: conheça as regras do campeonato