Onde assistir Brasil x Coréia do Sul ao vivo e horário do amistoso

A Seleção Brasileira dá o pontapé inicial em sua programação de amistosos na Ásia nesta terça-feira, 2 de junho, no Estádio Seoul World Cup, em Seoul. Contra a Coréia do Sul, a equipe entra em campo a partir das 08h (Horário de Brasília), em amistoso preparatório para a Copa do Catar. Para saber onde assistir Brasil x Coréia do Sul ao vivo, confira a seguir no texto.

Onde assistir Brasil x Coréia do Sul ao vivo?

Na quinta-feira, onde assistir Brasil x Coréia do Sul ao vivo vai ser na TV Globo, SporTV e Globo Play, a partir das 08h, pelo horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil na TV aberta, o canal da Globo exibe as emoções do amistoso internacional ao vivo nesta quinta-feira. Galvão Bueno vai tomar conta do microfone, enquanto Roger Flores segue nos comentários.

Se preferir, pode assistir também no canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A narração será de Luiz Carlos Jr.

Para quem não pode acompanhar na televisão, o serviço de streaming Globo Play disponibiliza a transmissão através da plataforma.

Informações do jogo Brasil x Coréia do Sul hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 08h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Seoul World Cup, em Seoul, na Coréia do Sul

Onde assistir: Globo, SporTV e Globo Play

Brasil e Coréia do Sul em amistoso internacional

O Brasil se classificou com antecedência para a Copa do Mundo do Catar deste ano através das Eliminatórias Sul-Americanas. Antes do compromisso oficial, a Seleção de Tite entra em campo para dois amistosos na Ásia, no mês de junho, como maneira de treinar os jogadores e as escalações. O Brasil está no grupo G com Sérvia, Suíça e Camarões.

Do outro lado, a Coréia do Sul também se garantiu na Copa, integrando o grupo H com Portugal, Gana e Uruguai, considerado como um dos mais difíceis. Agora, o técnico português Paulo Bento, ex-Cruzeiro, vê o compromisso desta quinta-feira como uma maneira de testar as escalações e escolher as melhores opções.

Provável escalação do Brasil: Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Fred, Bruno Guimarães, Raphinha; Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá. Técnico: Tite

Provável escalação da Coréia do Sul: Hyeon-woo Jo; Tae-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon, Jin-su Kim; Woo-Young Jung, Hee-Chan, Jae-Sung Lee, Son; Ui-Jo Hwang e Chang-Hoon. Técnico: Paulo Bento

Retrospecto de Brasil x Coréia do Sul

A última vez que Brasil e Coréia do Sul se enfrentaram aconteceu em 19 de novembro de 2019, em amistoso internacional de seleções, no Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos.

Por 3 x 0, a equipe do Brasil levou a melhor com gols de Lucas Paquetá, Phillippe Coutinho e Danilo.

Em toda a história, as seleções já disputam em 6 oportunidades, com cinco vitórias para o Brasil e um triunfo para os sul coreanos. São 11 gols contra 4 sofridos para a Seleção de Tite, de acordo com dados do portal O Gol.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as seleções.