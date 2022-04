Onde assistir Brasil x Espanha feminino hoje: canal e horário – 07/04

Brasil e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, a partir das 15h (Horário de Brasília), em amistoso internacional feminino antes da Copa América, no Estádio José Rico Pérez, em Alicante. Confira a seguir todas as informações e onde assistir Brasil x Espanha feminino hoje.

As equipes se preparam para disputar a Copa América Feminina entre os dias 8 e 30 de julho deste ano.

Onde assistir Brasil x Espanha feminino hoje

Onde assistir Brasil x Espanha feminino hoje vai ser na Globo e SporTV, a partir das 15h (Horário de Brasília).

A emissora da TV aberta vai transmitir a partida do futebol feminino para todos os estados do Brasil, com narração de Cléber Machado, comentários de Ana Thaís, Caio Ribeiro e a famosa jogadora Formiga.

Outra opção para quem gosta de assistir na TV paga é o SporTV, disponível somente em operadoras de televisão por assinatura, com narração de Luis Carlos Jr, Renata Mendonça e Ricardinho.

Informações de onde assistir Brasil x Espanha feminino hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 15h (horário de Brasília)

Local: Estádio José Rico Pérez, em Alicante, na Espanha

Onde assistir: Globo e SporTV

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento

Provável escalação de Brasil e Espanha

Escalação do Brasil: Lorena, Leticia Santos, Tainara, Thais, Tamires, Kerolin, Duda, Angelina, Ary, Debinha e Gabi Portilho

Escalação do Espanha: Sandra Paños, Ona Battle, Pereira, Paredes, Ouahabi, Guijarro, Alexis Putellas, Bonmati, Sarriegi, Jenni e Caldentey

A Seleção Brasileira de futebol feminino se prepara para a Copa América de 2022, marcada para começar em 8 de julho deste ano, realizada na Colômbia. A competição reúne as seleções da América do Sul, seguindo o mesmo modelo do masculino, onde a final vai revelar a grande equipe campeã da temporada. No Torneio da França disputado em fevereiro, o Brasil perdeu para a França e empatou com Finlândia e Holanda.

Do outro lado, as espanholas aproveitam a Data FIFA para treinarem as jogadores com o intuito de melhorar a escalação em competições oficiais futuras e, quem sabe assim, chegarem como as grandes favoritas na Copa do Mundo do ano que vem. Em novembro do ano passado, o seu último jogo foi a goleada em cima da Escócia com oito gols.

Assista no vídeo as preparações da Seleção Brasileira para o jogo de hoje.

Convocação do Brasil Feminino em abril

A técnica Pia convocou 18 de março deste ano as jogadoras para os amistosos de abril, jogos preparatórios para a Copa América, disputa entre os dias 8 e 30 de julho deste ano.

O próximo desafio da Seleção é a Hungria, no dia 11 de abril, segunda-feira.

Goleiras:

Letícia – Corinthians

Lorena – Grêmio

Mayara – Internacional

Defensoras:

Thais – Palmeiras

Giovanna Campiolo – Corinthians

Tainara – Bordeaux

Tamires – Corinthians

Antonia – Madrid

Thais Regina – São Paulo

Letícia Santos – Frankfurt

Fernanda Palermo – São Paulo

Meio-campistas:

Duda Santos – Palmeiras

Ary – Palmeiras

Adriana – Corinthians

Kerolin – North Caroline Courage

Angelina – OL. Reign

Ingryd – Ferroviária

Ana Vitória – Benfica

Atacantes:

Gabi Portilho – Corinthians

Gabi Nunes – Madrid CFF

Debinha – North Caroline Courage

Geyse – Madrid

Bia Zaneratto – Palmeiras

Aproveite e siga o DCI no Google News