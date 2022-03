Onde assistir Brusque x Avaí ao vivo na TV e horário das quartas (19/03)

Brusque e Avaí disputam neste sábado, a partida de volta nas quartas de final do Campeonato Catarinense a partir das 16h30, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque. Com transmissão da Rede Globo, confira onde assistir Brusque x Avaí ao vivo hoje.

Pelo jogo de ida, as equipes terminaram empatadas em 1 a 1, com gols de Copete e Fernandinho, deixando o confronto em aberto para este sábado. Em caso de empate, a disputa de pênaltis será realizada.

Onde assistir Brusque x Avaí ao vivo

A partida entre Brusque e Avaí hoje será transmitida ao vivo no canal Globo, pela TV aberta, a partir das 16h30, Horário de Brasília para todo o estado de Santa Catarina.

A Rede Globo vai passar o jogo do Catarinense neste sábado somente para o estado do Sul, com retransmissão para o streaming do GloboPlay e Canais Globo para assinantes.

A plataforma da TV NSports, streaming, também vai passar o jogo de hoje, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalações de Brusque x Avaí

Jogando fora de casa na partida de ida, o Brusque conseguiu o empate e, por isso, tem a oportunidade de decidir se avança para a semifinal do Campeonato Catarinense em sua casa. Contando com a força da torcida em peso neste sábado, o elenco promete colocar em campo os melhores jogadores do plantel.

Provável Brusque: Jordan; Wallace, Éverton Alemão, Toty, Airton; Rodolfo, Luiz Antônio, Zé Mateus; Jailson, Fernandinho, Alex Sandro

Do outro lado, o Avaí garantiu-se nas quartas de final após acabar a primeira fase em oitava posição com 12 pontos, garantindo três vitórias, três empates e cinco derrotas na competição. Por isso, depois de empatar mesmo jogando em casa, o elenco precisa manter o foco para vencer e para avançar até a semifinal.

Provável Avaí: Douglas; Lourenço, Bressan, Betão, Cortez; Raniele, Jean Cleber, Morat; Muriqui, Copete, Rômulo

Último jogo Brusque x Avaí

Pelo primeiro confronto das quartas de final do Campeonato Catarinense em 2021, Brusque e Avaí se enfrentaram no último domingo, 10 de março de 2022, no Estádio Ressacada, em Florianópolis.

Com gols de Copete e Fernandinho, a partida terminou em 1 a 1, deixando o jogo completamente aberto para o jogo de volta.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo.

