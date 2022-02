Equipes se enfrentam pela sexta rodada do Campeonato Catarinense ao vivo nesta quarta-feira

Onde assistir Brusque x Avaí hoje ao vivo no Catarinense – 09/02

Duas grandes equipes dão início na sexta rodada do Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, 09. O duelo entre Brusque x Avaí será realizado a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Augusto Bauer. Além das escalações e horário, confira onde assistir ao jogo do Brusque e Avaí hoje.

Onde assistir Brusque e Avaí

O torcedor pode assistir o jogo do Brusque e Avaí hoje ao vivo através da Catarinense Fort TV (pay-per-view), com cobertura completa para todo o Brasil mas somente assinatura às nove e meia da noite.

O serviço está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos no pacote. A plataforma está disponível para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Avaí no Campeonato Catarinense

Brusque – Jordan; Edílson, Ianson, Wallace Reis, Airton; Zé Mateus, Luiz Antônio, Jaílson, Diego Jardel; Alex Sandro, Fernandinho

O time do Brusque saiu vitorioso no clássico contra a Chape pela última rodada. Agora, em sexto lugar com 8 pontos, o elenco precisa novamente da vitória em seu favor para continuar subindo na tabela para garantir-se na zona de classificação até a próxima fase.

Avaí – Douglas; Matheus Ribeiro, Betão, Fagner Alemão, Diego Matos; Bruno Silva, Eduardo, Lourenço; Vinícius Leite, Copete, Romulo

Enquanto isso, o time do Avaí aparece em oitavo lugar com 5 pontos, isto é, contabiliza uma vitória, dois empates e duas derrotas na competição. Por isso, para tornar-se novamente um dos favoritos ao título, tem que levar os três pontos para casa e se afastar consequentemente da zona de rebaixamento.

Relembre o último jogo doBrusque x Avaí.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI