Onde assistir Cagliari x Inter de Milão ao vivo e horário do Italiano (15/05)

Cada vez mais perto de conquistar o título do Campeonato Italiano na temporada, a Inter de Milão busca os três pontos neste domingo, 15 de maio, contra o Cagliari, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), na Sardegna Arena, na cidade de Cagliari. Confira onde assistir Cagliari x Inter de Milão hoje.

Onde assistir Cagliari x Inter de Milão ao vivo?

O jogo do Cagliari e Inter de Milão hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

A emissora é responsável pelos direitos de transmissão do Campeonato Italiano nesta temporada. Por isso, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN neste domingo para curtir todos os lances.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming, disponíveis aos assinantes no celular, smart TV, tablets e até mesmo pelo computador no site oficial.

Informações do jogo Cagliari x Inter de Milão hoje:

Data: 14/05/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena, na cidade de Cagliari

Onde assistir: ESPN e Star +

Cagliari e Inter de Milão no Campeonato Italiano

Sem vencer por três rodadas seguidas, o time do Cagliari busca os três pontos neste domingo para escapar da zona de rebaixamento e consequentemente permanecer mais um ano na elite do Campeonato Italiano. Em 18º com 29 pontos, o grupo da Sardegna torce também para tropeços da Salernitana, Genoa e Spezia na rodada.

Do outro lado, a Inter de Milão disputa na parte de cima da tabela pelo título da temporada. Depois de ver o Milan tomar a liderança durante a semana, o elenco azul precisa vencer o jogo deste domingo e torcer por uma derrota do elenco também no dia de hoje. Em segundo lugar, contabiliza 78 pontos com dois pontos a menos.

Escalações de Cagliari x Inter de Milão:

Radunovic é o único desfalque do time da casa por cumprir suspensão.

Provável escalação do Cagliari: Cragno; Altare, Lovato, Ceppitelli; Lykogiannis, Grassi, Deiola, Rog, Bellanova; Pavoletti e Pedro. Técnico: Alessandro Agostini

Os visitantes não tem baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Çalhanoglu, Perisic; Lautaro Martínez e Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi

Último jogo Cagliari x Inter de Milão:

A última vez que as equipes se enfrentaram oficialmente foi em 12 de dezembro de 2021, na temporada atual, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

Por 4 x 0, a Inter levou a melhor com gols de Çalhanoglu, Alexis Sanchez e Lautaro.

Confira como foi o último jogo entre os times.