Onde assistir Campinense x Sousa hoje e horário da Copa do Nordeste

Tem clássico hoje na Copa do Nordeste! As equipes de Campinense e Sousa se enfrentam pela sexta rodada da fase de grupos neste sábado, 19/02, a partir das 20h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Amigão, com transmissão ao vivo. Confira o horário, escalações e onde assistir Campinense x Sousa hoje.

Onde assistir Campinense x Sousa hoje ao vivo

O jogo do Campinense e Sousa vai ser transmitido pelo pay-per-view Nordeste FC, a partir das 20h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Escalação do Campinense e Sousa

Campinense: Mauro Iguatu; Felipinho, Christian, Cleiton Potiguar, Emerson; Rafinha Silva, Juninho, Dione; Olávio, Matheus Régis, Iago

Sousa: Ricardo; Iranilson, Jefferson, Marcelo Duarte, Vinícius Carequinha; Doda, Juninho Paraíba, Daniel Costa, Esquerdinha; André Victor, Arthur Santos

Confira os melhores momentos do último jogo do Campinense x Sousa.

Prognóstico de Campinense x Sousa

Por tratar-se de um clássico estadual, a partida entre Campinense e Sousa na Copa do Nordeste promete ser completamente equilibrada. No entanto, em termos de melhores resultados e campanha pelos últimos jogos, o time do Sousa aparece melhor.

Mesmo estando em sexto lugar no grupo A com 2 pontos, o Campinense ainda não venceu na competição, contabilizando dois empates e três derrotas. Por isso, deve colocar em campo os seus principais jogadores para buscar o primeiro triunfo e, de quebra, vencer o clássico.

Do outro lado, o Sousa tem duas vitórias já conquistadas enquanto aparece em sétimo no grupo B com 7 pontos. Na última rodada, venceu o Sampaio Corrêa e, por isso, promete manter a sua confiança no alto para garantir os três pontos.

Técnicos demitidos estaduais: clubes têm 9 demissões em 2022