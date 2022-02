Que horas e onde assistir jogo do Caxias x Internacional hoje DE GRAÇA

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Internacional visita o Caxias neste sábado, 12/02, com a bola rolando às 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio Francisco Stédile. Com transmissão da Rede Globo ao vivo para todo o estado, confira a arbitragem, horários, escalações e onde assistir o jogo do Internacional hoje ao vivo.

Onde assistir jogo do Internacional hoje

É possível assistir ao jogo do Caxias e Internacional hoje no Campeonato Gaúcho através da Globo (TV aberta) e Premiere (Pay-per-view) ao vivo a partir das quatro e meia da tarde neste sábado.

Pela TV aberta, o confronto será transmitido para todo o estado de Rio Grande do Sul ao vivo e de graça. A plataforma do pay-per-view, entretanto, está disponível para assinatura por R$49,90 até R$89,90.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Roger Goulart

Local: Estádio Francisco Stédile

TV: Globo (RS)

Online: Premiere

Caxias x Internacional no Campeonato Gaúcho

Caxias: O grupo do Caxias faz um bom início de temporada pelo Campeonato Gaúcho. Em terceiro lugar com 8 pontos, já venceu duas partidas, empatou outras duas e perdeu só uma. Por isso, vai buscar o seu terceiro triunfo neste sábado com a oportunidade de tornar-se o vice-líder.

Internacional: Enquanto isso, o Inter aparece em quarta posição com os mesmos 8 pontos do seu adversário no duelo de hoje. Dessa maneira, mesmo jogando fora de casa, promete dar trabalho ao seu opoente enquanto espera ocupar a liderança rumo até a próxima etapa.

Escalações do Caxias x Internacional

Escalação do Caxias – André Lucas; Marcelo Ferreira, Rafael Dumas, Thiago, Jonathan; Amaral, Marlon, Diogo Sodré; Matheuzinho, França, Batista.

Escalação do Internacional – Daniel; Heitor, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés; Lindoso, Edenilson, Boschilia, David, Taison; Wesley Moraes.

Veja como foi o último jogo do Caxias x Internacional.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI