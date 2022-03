Onde assistir Ceará x CSA hoje e horário da Copa do Nordeste – 05/03

Ceará e CSA se enfrentam neste sábado (05/03) na sétima rodada da Copa do Nordeste a partir das 19h45. Na Arena Castelão, em Fortaleza, o canal ESPN e o pay-per-view serão os responsáveis pela transmissão. A seguir, confira todos os detalhes e onde assistir Ceará x CSA hoje.

Onde assistir Ceará x CSA hoje

A partida entre Ceará x CSA hoje, 5 de março de 2022, vai ter transmissão no canal ESPN 4 e no pay-per-view do Nordeste FC, a partir das 19h45, no horário de Brasília. O canal da ESPN só está disponível em operadoras por assinatura. Já a plataforma do PPV pode ser assinada no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Ceará x CSA hoje

Data: 05/03/2022

Horário: 19h45(Horário de Brasília)

Árbitro: Zandick Gondim Alves Junior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir jogo de hoje: ESPN 4 e PPV do Nordeste FC

Relembre uma das partidas entre Ceará x CSA.

Ceará e CSA na Copa do Nordeste

O Ceará entra em campo neste sábado com todo o gás e confiança necessários depois de vencer o São Raimundo na última quarta-feira e avançar para a segunda fase na Copa do Brasil. Com esse resultado, o elenco promete fazer o seu melhor na partida da Copa do Nordeste hoje principalmente para seguir na parte de cima.

No grupo B, está em primeiro lugar com 12 pontos, isto é, venceu três partidas e empatou outras três.

Enquanto isso, o CSA também vem de vitória, mas pelo Campeonato Alagoano em cima do Cruzeiro jogando em casa. Agora, deve encontrar um time forte ao seu lado oposto, o que para o técnico Mozart Santos pode ser um grande problema.

No grupo A, está em segundo lugar com 11 pontos, ou seja, pode assumir a liderança se ganhar o jogo de hoje.

Últimos jogos

31/03/2021 – Ceará 2 x 0 CSA – Copa do Nordeste

22/09/2019 – CSA 1 x 0 Ceará – Brasileirão

28/04/2019 – Ceará 4 x 0 CSA – Brasileirão

Provável escalação de Ceará x CSA

Ceará: João Ricardo; Messias, Richardson, Mendonza, Luiz Otávio; Lucas Ribeiro, Vina, Victor Luis; Lima, Michel Macedo, Cléber

CSA: Marcelo Carné; Igor, Douglas, Marcelo, Diego Renan; Lucas Marques, Giva, Luiz Henrique, Yann; Didira, Gilberto

