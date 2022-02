Onde assistir Ceará x Globo hoje e horário da Copa do Nordeste – 09/02

A fase de grupos na Copa do Nordeste recebe o duelo entre Ceará e Globo nesta quarta-feira, 09/02, válido pela primeira rodada da competição a partir das 19h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão com transmissão somente online. Dessa maneira, saiba onde assistir o jogo do Ceará x Globo hoje.

Onde assistir e horário do Ceará x Globo hoje

A partida entre Ceará e Globo FC na Copa do Nordeste nesta quarta-feira vai contar com a transmissão do Nordeste FC (Pay-per-view), válido para todos os estados do país a partir das sete e meia da noite.

Como só está disponível através de assinatura, a plataforma pode ser encontrada através do site oficial (www.nordestefc.com.br) ou então no aplicativo para Android e iOS pelos valores de R$23,90 o valor mensal ou R$59,90 por todos os jogos da temporada.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

TV: Sem transmissão

Online: Nordeste FC

Ceará e Globo hoje

Ceará: Em segundo lugar do grupo B da Copa do Nordeste com 4 pontos, o elenco do Ceará vem de empate diante do Fortaleza na última rodada, o seu maior rival no futebol. Agora, o time entra em campo nesta quarta buscando se recompor na competição para buscar a liderança.

Globo: Enquanto isso, o time do Globo também ficou na igualdade durante o fim de semana, mas se encontra em uma situação mais complicada do que o seu adversário de hoje, já que está em sexto lugar com 2 pontos apenas, isto é, só empatou os dois jogos que disputou.

Escalação do Ceará x Globo hoje:

Ceará: João Ricardo; Michel, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Victor Luis; Richard Coelho, Marlon, Lima; Mendonza, Zé Roberto, Vina

Globo: André Zuba; Gravatá, Victor Souza, Pedro Maia, Alessandro; Ramon, Judson, Márcio, Hitalo, Hiltinho; Rômulo

