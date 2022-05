Onde assistir Celtic x Rangers ao vivo e horário do clássico (01/05)

Neste domingo, o grande clássico escocês entre Celtic e Rangers promete bom futebol e muita rivalidade, com a bola rolando a partir das 08h (Horário de Brasília), no Celtic Park, em Glasgow, pela 2ª rodada da segunda fase do Campeonato Escocês na temporada. Confira onde assistir Celtic x Rangers ao vivo.

No último encontro dos dois times, o Rangers foi quem levou a melhor na disputa pela Copa da Escócia também nesta temporada. A casa promete estar cheia com os torcedores dos dois lados.

Onde assistir Celtic x Rangers ao vivo hoje?

O jogo do Celtic x Rangers hoje vai ser transmitido no ESPN 2 e Star +, a partir das 08h, no horário de Brasília.

A emissora transmite o grande clássico escocês neste domingo com exclusividade, através das operadoras de TV por assinatura, em todos os estados do Brasil. Se você ainda não é assinante, entre em contrato com a sua operadora.

Outra opção para assistir online é o Star+, serviço de streaming também por assinatura, para acompanhar por computador, tablet, smart TV ou principalmente no celular. Para conhecer a plataforma, acesse o site (www.starplus.com) e encontre o pacote perfeito para o seu bolso.

Informações do jogo do Celtic x Rangers hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 08h (horário de Brasília)

Local: Celtic Park, em Glasgow na Escócia

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

Depois de terminar em primeiro lugar na primeira fase do Campeonato Escocês, o Celtics novamente lidera a segunda fase da temporada no futebol. Pelo grupo principal, tem 85 pontos com vinte e sete vitórias, quatro empates e somente três derrotas. Está pronto para disputar o clássico e contando com a força da torcida.

Do outro lado, o Rangers promete força total contra o seu maior rival no futebol. Em segundo lugar no grupo da segunda fase, aparece com 79 pontos após vencer vinte e quatro jogos, empatar sete e perder três na temporada completa. Na primeira fase, o time também ficou na vice-liderança.

Escalação do Celtic x Rangers

Escalação do Celtic: Joe Hart, Taylor, Starfelt, Carter-Vickers, Ralston, Hatate, McGregor, O’Riley, Maeda, Furuhashi e Jota

Escalação do Rangers: McGregor, Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic, Davis, Lindstram, Kamara, Ayodele-Aribo, Arfield e Kent

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

