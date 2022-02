Onde assistir Chapecoense x Figueirense e horário do jogo hoje – 13/02

Equipes se enfrentam pela sétima rodada do Campeonato Catarinense neste domingo, 13 de fevereiro, com transmissão

O clássico entre Chapecoense e Figueirense promete embolar ainda mais a tabela do Campeonato Catarinense com a bola rolando neste domingo, 13/02, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela sétima rodada na Arena Condá. Confira a seguir onde assistir o jogo da Chapecoense x Figueirense hoje.

Onde assistir Chapecoense x Figueirense hoje

Para assistir o jogo da Chapecoense e Figueirense hoje, no Campeonato Catarinense, basta assinar o TV NSports (Serviço de Streaming) disponível para todo o Brasil neste domingo a partir das quatro da tarde.

O serviço por streaming está disponível por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site oficial (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Condá

TV: Sem transmissão

Online: TV NSports

Chapecoense e Figueirense no Campeonato Catarinense

Chapecoense: Depois de começar bem a temporada no Campeonato Catarinense, a equipe da Chape caiu no rendimento e, desde então, coleciona três rodadas sem vencer uma partida em sequência. Por isso, tem o jogo deste domingo como a oportunidade de ar a volta por cima, enquanto ocupa a quinta posição com 9 pontos,

Figueirense: Enquanto isso, o elenco do Figueirense aparece em sétimo lugar com 8 pontos, apenas um a menos do que o seu adversário hoje. Entretanto, o grupo conseguiu vencer o Marcílio Dias na última rodada e, agora, tem total confiança diante o seu rival em campo.

Escalação da Chapecoense e Figueirense

Escalação da Chapecoense – João Paulo; Ryan, Vitor Becker, Reginaldo, Fernando; Marcelo, Sousa, Marcelo Freitas; Foguinho, Pablo, Perotti.

Escalação do Figueirense – Rodolfo; Muriel, Luís Fernando, Maurício, Zé Mário; Uesley, Oberdan, Jhon; Andrew, Luizinho, Gustavo Henrique.

