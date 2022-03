Onde assistir Concórdia x Chapecoense ao vivo e horário (20/03/22)

No primeiro jogo da semifinal do Catarinense, equipes ficaram na igualdade em 1 a 1 no placar

Neste domingo, Concórdia e Chapecoense se enfrentam pela partida de volta das quartas no Campeonato Catarinense, a partir das 16h, no Estádio Domingos Machado de Lima. A seguir, confira todos os destalhes de onde assistir Concórdia x Chapecoense ao vivo.

Pelo jogo de ida, as duas equipes buscaram o jogo em todo momento, mas ficaram no 1 a 1 e, por isso, o resultado das quartas de final no Catarinense está completamente aberto.

Onde assistir Concórdia x Chapecoense

A partida entre Concórdia e Chapecoense hoje vai ser transmitida ao vivo no streaming TV NSports, a partir das 16h (Horário de Brasília).

A plataforma da TV NSports, streaming, também vai passar o jogo de hoje, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

Escalações de Concórdia x Chapecoense

O time do Concórdia tentou buscar o resultado no jogo de ida, mas só conseguiu marcar um gol e a igualdade, ou seja, deixou o confronto aberto para os dois times. Agora, mesmo jogando em casa, tem pela frente um grande desafio diante de um elenco completamente favorito na disputa.

Provável Concórdia: Rafael, Oliveira, William Alves, Perema, Bruno Santos, Felipe Manoel, Paulinho, Arez, Bruninho, Vinícius Moura, Marcelinho

Enquanto isso, a Chape fez uma belíssima campanha pela primeira fase do Campeonato Catarinense, terminando em quinto lugar com 16 pontos. No jogo de ida, jogando em casa, acabou tropeçando e não conseguiu a vitória em seu favor. Por isso, espera garantir-se para chegar o mais longe possível durante o torneio.

Provável Chapecoense: Igor, Ronei, Victor Becker, Leó, Fernando, Sousa, Betinho, Tiago Real, Pablo, Caio Rangel, Perotti

Último jogo Concórdia x Chapecoense

Pelo jogo de ida nas quartas de final do Campeonato Catarinense, realizado no domingo, 13 de março de 2022, Concórdia e Chapecoense se enfrentaram e ficaram em 1 a 1.

Os gols foram de Tiago Real para a Chape e Vinicius dos Santos para o Concórdia.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo.

