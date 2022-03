Onde assistir Coritiba x Athletico PR ao vivo e horário hoje (27/03)

Confira todas as informações do Athletiba de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

No primeiro jogo da semifinal do Paranaense, o Coritiba venceu por 2 a 1 jogando fora de casa

Coritiba e Athletico PR se enfrentam neste domingo, a partir das 16h (horário de Brasília), na semifinal do Campeonato Paranaense de 2022, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. A seguir, confira todos os detalhes da transmissão ao vivo e onde assistir Coritiba x Athletico PR.

No primeiro jogo da semifinal do Paranaense, o Coxa venceu por 2 a 0 e, por isso, tem a vantagem no confronto deste domingo.

Onde assistir Coritiba x Athletico PR

A partida entre Coritiba e Athletico PR hoje ser transmitida no streaming TV NSports, a partir das 16h, no horário de Brasília.

A plataforma da TV NSports, streaming, vai passar o jogo de hoje somente para assinantes, encontrado por 4x de R$37,47, com todos os jogos incluídos no pacote para compra no site (www.conteudos.tvnsports.com.br).

A arbitragem será de

Escalação do jogo do Coritiba e Athletico PR hoje

Provável escalação do Coritiba: Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castán, Egídio, Andrey, Gustavo, Régis, Thonny, Léo Gamalho e Igor.

Provável escalação do Athletico PR: ​Santos, Dani, Pedro Henrique, Thiago Heleno, Abner, Christian, Pablo Siles, David Terans, Davi Araújo, Jader e Pablo.

No clássico paranaense Athletiba, o Coritiba saiu na frente pelo primeiro jogo da semifinal. Agora, jogando em casa, tem a oportunidade de aumentar a sua vantagem e, dessa maneira, carimbar o seu passaporte até a grande final da competição estadual. Por isso, promete colocar em campo os seus melhores jogadores.

Do outro lado, o Athletico precisa reverter o resultado em seu favor se quiser buscar a vaga na final do Campeonato Paranaense este ano. O time perdeu no primeiro jogo, mas conseguiu marcar um gol e, por isso, tem que vencer com dois gols ou mais de diferença para chegar até a próxima fase. Por fim, deve colocar os jogadores titulares no jogo de hoje.

O último encontro entre Athletico Paranaense e Coritiba aconteceu em 23 de março de 2022, quarta-feira, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Paranaense na temporada.

Em 2 x 1, o time do Coxa venceu com dois gols de Alef Manga, enquanto Terrans descontou.

Assista ao vídeo e veja como foi o último jogo dos time

Quando vai ser a final do Campeonato Paranaense?

Disputa em dois jogos, a final do Campeonato Paranaense ainda não possui data ou horário marcado. Com os resultados das semifinais, a Federação Paranaense de Futebol deve divulgar a tabela nos próximos dias.

A decisão pode trazer as equipes do Coritiba, Athletico Paranaense, Maringa ou Operário, dependendo dos resultados em si.

O jogo vai ser realizado cada vez em uma casa do oponente.

