Onde assistir Defensa y Justicia x Antofagasta ao vivo e horário (24/5)

Sem chances de classificação, as equipes de Defensa y Justicia e Antofagasta se enfrentam nesta terça-feira, 24 de maio, pela última rodada do grupo F na Sul-Americana, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, na Argentina. Confira as informações de onde assistir Defensa y Justicia x Antofagasta.

Onde assistir Defensa y Justicia x Antofagasta hoje?

O jogo entre Defensa y Justicia e Antofagasta hoje será transmitido ao vivo na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, pela última rodada da Copa Sul-Americana.

Com transmissão exclusiva na temporada, a emissora da Conmebol é quem exibe todas as emoções do jogo desta terça-feira. O canal, entretanto, só está disponível para assinantes da Claro, Sky ou DirecTV GO.

Para assistir online, o torcedor deve acessar os aplicativos do Now, Sky Play ou do próprio DirectTV com o login e a senha de usuário.

Informações do jogo Defensa y Justicia x Antofagasta hoje:

Data: 24/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela, na Argentina

Onde assistir: Conmebol TV

Defensa y Justicia e Antofagasta na Copa Sul-Americana

Ocupando a terceira posição no grupo F com 4 pontos, o elenco do Defensa y Justicia não tem mais oportunidade de se classificar para as oitavas de final na Sul-Americana. Isso porque a diferença com o primeiro colocado é de oito pontos, ou seja, apenas cumpre tabela.

Do outro lado, o Antofagasta passa pela mesma situação, só que em último lugar com 3 pontos. O clube só venceu uma vez na Sul-Americana, contabilizando um triunfo e quatro derrotas na primeira fase do grupo. Por esse motivo, busca apenas melhorar o seu desempenho para fechar com chave de ouro a sua participação.

Escalação do Defensa y Justicia: Peano; Alanís, Cardona, Rodríguez, Silva; Loaiza, Duarte, Cuello, Fernández; Albertengo e Fontana. Técnico: Sebastián Beccacece

Escalação do Antofagasta: González; Paulo Magalhaes, Vega, Rojas, Rodríguez; Flores, Orellana, Bravo, Hurtado; Collao e López. Técnico: Diego Reveco

Último jogo de Defensa y Justicia x Antofagasta

A última partida entre as equipes do Antofagasta e Defensa y Justicia foi realizada em 6 de abril de 2022, pela temporada atual, na primeira rodada da Copa Sul-Americana no grupo F.

Por 3 x 1, a equipe do Defensa levou a melhor com gols de Walter Bou, Miguel Merenti e Nicolas Tripichio.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre as equipes.