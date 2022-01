Onde assistir e horário do Caruaru City x Santa Cruz ao vivo hoje – 29/01

Valendo os três pontos na segunda rodada do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz visita o Caruaru City neste sábado, 29/01, com a bola rolando a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Inácio de Souza. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir ao jogo do Caruaru City x Santa Cruz hoje.

Onde assistir o jogo do Caruaru City x Santa Cruz hoje

O jogo entre Caruaru City x Santa Cruz hoje vai passar na Globo ao vivo com cobertura na TV aberta para todo o estado de Pernambuco, e no Premiere. O serviço do Premiere está disponível por assinatura por operadoras de televisão que oferecerem os canais, além do site (www.premiere.globo.com).

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

TV: Globo (PE)

LiveStream: Premiere

Escalações de Caruaru City e Santa Cruz

No último domingo, o time do Caruaru estreou com empate por 2 a 2 diante do Salgueiro jogando fora de casa no Campeonato Pernambucano. Dessa maneira, o elenco volta a jogar neste sábado pela segunda rodada e, quem sabe desta vez, conquistar os pontos positivos. Por fim, está em 4º lugar com apenas um ponto.

Enquanto isso, o time do Santa Cruz ainda não estreou no Campeonato Pernambucano pela temporada. Isso porque o elenco segue o calendário da competição e, por escolha da Federação Pernambucana de Futebol, os confrontos foram adiados. Agora, tem o seu primeiro desafio, enquanto aparece em 6º lugar sem pontos.

Escalação do jogo do Caruaru City hoje: Igor; Léo Cotia, Heverton, Matheus Serra, Tiago Costa; Gustavo, Henrique, Candinho, Berg; Luciano Grafite, Pedrinho

Escalação do jogo do Santa Cruz hoje: Jefferson; Marcos Martins, Lucão, Júnior, Dudu; Gilberto, Rodrigo Yuri, Tarcísio; Mateuzinho, Walter, Matheus Anderson

Programação da Globo

05:55 Como Será?

06:50 É De Casa

12:00 Jornal Local

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:10 O Melhor da Escolinha

14:30 Caldeirão

16:20 Futebol

18:35 Nos Tempos do Imperador

19:20 NSC Notícias

19:45 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar Ao Sol

22:15 BBB 22

23:00 Altas Horas

00:50 Supercine – S.O.S. Mulheres Ao Mar 2

02:30 Corujão

Leia também:

Quando começa o Campeonato Paraibano 2022 e como assistir