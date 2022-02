Onde assistir e horário do jogo do Palmeiras x Água Santa hoje – 01/02

Onde assistir e horário do jogo do Palmeiras x Água Santa hoje – 01/02

Abrindo a terceira rodada do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebe o Água Santa nesta terça-feira, 01/02, com a bola rolando a partir das 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, cada do Verdão. Confira onde assistir e horários do jogo do Palmeiras hoje na TV ao vivo.

Qual é o horário do jogo do Palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras x Água Santa hoje acontece a partir das sete da noite, com transmissão no pay-per-view Premiere, serviço de streaming TV Paulistão Play e no Youtube do Paulistão com cobertura disponível para todo o Brasil. Os canais do Premiere podem ser acessados apenas por assinantes de operadoras de TV paga que oferecerem os serviços e também pelo site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances, pelo valor de R$34,99 ao mês.

Horário: 19h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere, Youtube do Paulistão e TV Paulistão Play

Com duas vitórias e um empate, tendo um jogo a mais do que os adversários, o Palmeiras aparece em primeiro lugar no grupo C do Campeonato Paulista com 7 pontos no total. Depois de ganhar a Copinha e revelar novos nomes para o futebol, o elenco volta aos gramados com toda a confiança necessária enquanto se prepara para jogar o Mundial este mês.

Enquanto isso, o Água Santa vem de derrota para a Ferroviária no último sábado, a segunda temporada no futebol paulista. Por isso, o time vai buscar reverter a situação se quiser avançar para a próxima fase da competição e, principalmente, escapar do rebaixamento na classificação geral. Por fim, está na lanterna do grupo A sem pontos.

Escalação do Palmeiras x Água Santa hoje

Weverton está com a Seleção Brasileira, assim como Kuscevic, enquanto Gustavo Gómez é dúvida.

Já para o Água Santa, Jeferson Bahia foi expulso e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do jogo do Palmeiras hoje: Marcelo Lomba; Mayke, Murilo, Renan, Jorge; Jailson, Gabriel Menino, Atuesta; Wesley, Rafael Navarro, Gabriel Venon

Escalação do Água Santa hoje: Matheus Inácio; Leandro Silva, Hélder, João Vitor; Rhuan, Rodrigo Sam, Cristiano, Matheus Oliveira; Lelê, Dadá, Caio Dantas

Relembre o último jogo do Palmeiras x Água Santa.

Leia também:

Quem vai jogar o Super Bowl 2022: Bengals e Rams vão disputar a final