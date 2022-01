Onde assistir e horário do jogo do Santos x Botafogo-SP hoje – 29/01

Depois de tropeçar na estreia do Campeonato Paulista, o Santos volta a jogar neste sábado, 29/01, diante do Botafogo-SP com a bola rolando a partir das 11h (horário de Brasília), pela segunda rodada na Vila Belmiro. Saiba onde assistir ao jogo do Santos hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Santos hoje ao vivo

O jogo do Santos e Botafogo-SP hoje vai passar no pay-per-view Premiere, e no serviço de streaming TV Paulistão Play ao vivo com cobertura para todo o Brasil. O serviço do Premiere está disponível por assinatura através de operadoras de TV que oferecerem os canais e também no site (www.premiere.globo.com). Já o Paulistão Play é necessário adquirir uma conta através do portal (www.paulistaoplay.com), escolher um plano e assistir aos lances.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Premiere e Paulistão Play

Escalações de Santos x Botafogo-SP

Marinho se despediu do Santos para jogar no Flamengo ontem. Além dele, Sandry, Léo Baptistão, Felipe Jonatan e Kaiky podem desfalques o time hoje. Gabriel Pirani está suspenso.

Do outro lado, o Botafogo não tem desfalques.

Escalação de Santos: João Paulo; Luis Felipe, Velázquez, Eduardo Bauermann, Madson; Camanho, Vinicius, Bruno Oliveira; Marcos Leonardo, Marcos Guilherme, Angelo

Escalação de Botafogo-SP: Deivity; Diego Guerra, Jean, Joseph, Joaquim, Marlon; Filipe Soutto, Emerson Santos, Rafael Tavares; Luketa, Dudu

Como estão as equipes no Paulistão 2022?

O Santos não teve a estreia que esperava no Campeonato Paulista da nova temporada. Diante do Inter de Limeira, o elenco santista ficou no empate sem gols jogando fora de casa. Agora, com apenas um ponto conquistado, aparece em segundo lugar no grupo D. Por isso, precisa do resultado positivo neste sábado.

Enquanto isso, o Botafogo também ficou no zero a zero diante do Santo André mesmo jogando em casa. No grupo C, aparece em última posição com apenas um ponto da primeira rodada. Dessa maneira, deve colocar os seus melhores jogadores em campo neste sábado para garantir a vitória.

