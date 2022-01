Onde assistir e horário do jogo do São Paulo x Ituano hoje – 30/01

Pela segunda rodada do Paulistão, o São Paulo recebe o Ituano neste domingo, 30 de janeiro, com transmissão ao vivo na Record TV, após o Cine Maior, a partir das 16h (horário de Brasília). O confronto acontece no Estádio do Morumbi. Outras informações como horário da transmissão do jogo do São Paulo hoje e onde assistir o leitor encontra abaixo.

Horário e onde assistir o jogo do São Paulo e Ituano hoje

O jogo do São Paulo e Ituano hoje vai passar na Record, na TV aberta para os estados de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além do pay-per-view Premiere e o TV Paulistão Play a partir das quatro da tarde.

A Record transmite o duelo com narração de Marcos de Vargas, comentários do ex-jogador Muller, do árbitro Renato Marsiglia e o repórter Márcio Canuto nas transmissões.

Para assistir online, é necessário assinar um dos serviços de streaming. O Premiere está disponível através do site oficial da empresa (www.premiere.globo.com), assim como o projeto da FPF (www.paulistaoplay.com). Basta escolher um plano que melhor encaixa no seu bolso.

Horário: 16h (horário de Brasília)

TV: Record TV

LiveStream: Premiere e TV Paulistão Play através do site ou aplicativo

Escalações de São Paulo x Ituano

O São Paulo enfrentou o Guarani na última quinta-feira pela primeira rodada no grupo. Com derrota, deixou torcedores preocupados enquanto aparece na lanterna sem pontos pelo grupo B. Agora, jogando em casa, espera contar com a força da torcida para repetir o feito. Luan, Arboleda e Luciano são os desfalques.

Do outro lado, o Ituano estreou também com vitória no Paulistão deste ano ao vencer o Grêmio Novorizontino em casa. Dessa maneira, se vencer o confronto de hoje, segue em quarto lugar no grupo C buscando chegar até a próxima fase.

Escalação do São Paulo no jogo de hoje: Kozlinski; Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Ernando, Eliel; Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto; Júlio César, Eduardo Person, Lucão

Escalação do Ituano no jogo de hoje: Tiago Volpi; Rafinha, Reinaldo, Miranda, Léo Pelé; Gabriel, Gabriel Sara, Patrick; Nikão, Rigoni, Calleri

