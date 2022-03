Onde assistir Equador x Argentina hoje e horário do jogo (29/3)

As duas equipes já estão classificadas para a Copa do Mundo em novembro

Equador e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), na última rodada das Eliminatórias para a Copa do mundo de 2022, jogando no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil. Saiba os detalhes da transmissão e onde assistir Chile x Uruguai ao vivo.

Onde assistir Equador x Argentina

O jogo do Equador e Argentina hoje vai passar no canal SporTV 6, a partir das 20h30, no horário de Brasília. O canal SporTV 6 está localizado entre os canais do Premiere, disponível gratuitamente para todos os assinantes de operadoras por assinatura ou até mesmo do serviço. Dessa maneira,

Mesmo o pay-per-view é um produto pago, o canal 5 não sofre alterações no pagamento da TV paga. Por isso, além de acompanhar pela TV, os assinantes podem também assistir através do aplicativo ou no GloboPlay, se for assinante do streaming.

O GloboPlay transmite no aplicativo e no site (www.globoplay.globo.com). Basta entrar pelo espaço Agora na TV e procurar o canal do SporTV.

O último jogo entre Equador e Argentina em campo aconteceu em 3 de julho de 2021, pelas quartas de final da Copa América na temporada 2021, disputada no Brasil.

Por 3 x 0, argentinos venceram os adversários com gols de De Paul, Lautaro Martínez e Messi.

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo entre os times.

Escalação do jogo do Equador e Argentina

Provável escalação da Equador: Galíndez, Torres, Preciado, Hincapié, Estupinan, Méndez, Gruezo, Castillo, Mena, Rojas e Valencia

Provável escalação da Argentina: Armani, Molina, Pezzella, Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, Correa, Mac Allister, González e Messi

A seleção do Equador fez bonito em sua campanha pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Na rodada passada, mesmo derrotada pelo Paraguai, conseguiu a classificação para a Copa do Mundo do Catar, pronta para fazer história em seu país. Em terceiro lugar na tabela, tem 25 pontos conquistados por sete vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Enquanto isso, a Argentina também já está com o seu passaporte carimbado até a grande festa do Mundial de Seleções da FIFA, marcada para novembro. O time de Lionel Messi garantiu-se ao terminar em segundo lugar com 38 pontos, tendo onze vitórias, cinco empates e nenhuma derrota até aqui.

