Onde assistir Escócia x Ucrânia ao vivo e horário da repescagem (01/06)

Chegou a hora de descobrir quem vai seguir vivo na briga pela vaga na Copa do Mundo. Pela semifinal da repescagem, as seleções de Escócia e Ucrânia se enfrentam nesta quarta-feira, 1º de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow. Para não perder nenhun lance da decisão, confira onde assistir Escócia x Ucrânia ao vivo.

Quem vencer o jogo de hoje vai enfrentar o País de Gales na final da repescagem europeia.

Onde assistir Escócia x Ucrânia ao vivo?

O jogo da Escócia e Ucrânia hoje vai passar ao vivo na TNT e Estádio TNT, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília as Eliminatórias da Europa na Copa do Mundo.

Pela TV por assinatura, o canal da TNT exibe as emoções do jogo da repescagem ao vivo para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a emissora e curtir os lances do embate em campo.

Oura opção é o Estádio TNT, serviço de streaming, disponível para assinatura no site (www.estadio.com) ou, então, de maneira gratuita para assinantes das operadoras de TV por assinatura. Basta acessar a plataforma com o mesmo usuário da TV paga.

TNT: Sky – 108, 508 / Oi: 48, 548 / Vivo: 648, 100, 657, 892 / Claro/Net: 151, 651

Informações da Escócia x Ucrânia hoje:

Data: 01/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Hampden Park, em Glasgow, na Escócia

Onde assistir: TNT e Estádio TNT

Escócia e Ucrânia nas Eliminatórias da Europa

A seleção da Escócia conquistou a sua vaga na repescagem depois de terminar em segundo lugar no grupo F, sob o total de 23 pontos. A equipe escocesa venceu sete partidas, empatou duas e perdeu uma na competição, o que lhe garantiu o direito de jogar a repescagem. Por isso, só precisa vencer até chegar na final em busca da tão sonhada vaga.

Do outro lado, a entrada da Ucrânia em campo nesta quarta-feira promete ser cheia de emoções. Em meio a conflitos no país, os jogadores vão fazer de tudo para buscar a vaga na final da repescagem na Europa para honrar a população. Na fase de grupos, terminou em segundo lugar no grupo D com 12 pontos depois de vencer duas partidas, empatar seis e não perder nenhuma.

Escalações de Escócia x Ucrânia:

Os jogadores de Ryan Jack, Tierney e Patterson são os desfalques da Escócia para o confronto desta quarta-feira.

Provável escalação da Escócia: Gordon; Cooper, Hanley, Hendry; Robertson, McGregor, McTominay, O’Donnell; McGinn, Christie e Dykes. Técnico: Steve Clarke

O time da Ucrânia não tem desfalques para o confronto de hoje na repescagem semifinal.

Provável escalação da Ucrânia: Pyatov; Karavaev, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Stepanenko, Malinovskyi, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk e Tsygankov. Técnico: Oleksandr Petrakov

Quando vai ser a final da repescagem na Europa?

A partida da final da Repescagem na Europa vai acontecer no domingo, 5 de junho de 2022, no Estádio Cardiff City, no País de Gales.

O vencedor da final vai integrar o grupo B, junto com Inglaterra, Irã, Estados Unidos.

Com horário definido para começar às 13h, uma da tarde pelo horário de Brasília, o vencedor do confronto entre Escócia e Ucrânia vai enfrentar o time de País de Gales. Isso porque a seleção ganhou da Áustria no confronto da semifinal em 3 x 0, garantindo o direito de disputar a tão sonhada vaga.

A decisão final das Eliminatórias será transmitida pela TNT e Estádio TNT.