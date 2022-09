Onde assistir Escócia x Ucrânia hoje ao vivo, horário e escalação (21/9)

Nesta quarta-feira, 21 de setembro, Escócia e Ucrânia se enfrentam em partida atrasada da primeira rodada no grupo 1 da Liga das Nações, na liga B, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow. Dessa maneira, confira onde assistir Escócia x Ucrânia hoje ao vivo.

Onde assistir Escócia x Ucrânia hoje ao vivo

O jogo da Escócia e Ucrânia hoje na Liga das Nações vai passar no SporTV, na TV fechada, a partir das 15h45 (Horário de Brasília). Além disso, o serviço de streaming GloboPlay também transmite a partida.

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV aberta, o confronto será exibido para todos os estados do país através do canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve obter o canal em sua programação para acompanhar.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming disponível em aplicativos no celular, tablet, computador e também na smart TV, se o aparelho for compatível. No entanto, apenas assinantes tem a opção de acompanhar o duelo nesta quarta-feira.

ESCÓCIA X UCRÂNIA:

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Hampden Park, em Glasgow, Escócia

Árbitro: Maurizio Mariani

Árbitro de vídeo: Massimiliano Irrati

Escócia x Ucrânia: como vem as equipes na temporada?

Pelo grupo um na Liga B da Liga das Nações, a Escócia aparece na segunda posição com 6 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias e uma derrota até aqui, com um jogo a menos. Por isso, tem chances de ocupar a liderança e desbancar o próprio rival se vencer a partida nesta quarta-feira.

Os escoceses não poderão contar com Souttar, Robertson, Brown, Hanley e Jon McLaughlin, lesionados e fora da convocação.

Provável escalação do Escócia: Gordon; Taylor, McKenna, Hendry; Tierney, McGregor, McGinn, Patterson; Christie, Adams e Fraser.

Do outro lado, a Escócia é o atual líder do grupo com 7 pontos, contabilizados em duas vitórias e um empate, sem perder na competição até aqui. Por isso, o elenco terá a oportunidade de se manter isolado na primeira posição se vencer a partida nesta quarta-feira, desbancando os adversários.

Zinchenko e Shaparenko estão indisponíveis.

Provável escalação da Ucrânia: Lunin; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Malinovskyi, Kovalenko, Sydorchuk; Yarmolenko, Yaremchuk e Mudryk.

Jogos da Liga das Nações na semana

Pela quinta rodada da fase de grupos, a Liga das Nações traz diferentes confrontos esta semana, durante a Data FIFA na competição de seleções na Europa.

O destaque fica para o duelo entre Polônia e Holanda, França contra Áustria, Bélgica versus País de Gales, o clássico contra Itália e Inglaterra e por fim República Tcheca diante do Portugal.

Confira a seguir todos os jogos da semana.

Quinta-feira (22/09):

Cazaquistão x Bielorrússia – 11h

Letônia x Moldávia – 13h

Eslováquia x Azerbaijão – 15h45

Polônia x Holanda – 15h45

Lituânia x Ilhas Faroé – 15h45

Liechtenstein x Andorra – 15h45

Turquia x Luxemburgo – 15h45

Croácia x Dinamarca – 15h45

França x Áustria – 15h45

Bélgica x País de Gales – 15h45

Sexta-feira (23/09):

Estônia x Malta – 13h

Geórgia x Macedônia do Norte – 13h

Alemanha x Hungria – 15h45

Finlândia x Romênia – 15h45

Bósnia x Montenegro – 15h45

Bulgária x Gibraltar – 15h45

Itália x Inglaterra – 15h45

Sábado (24/09):

Armênia x Ucrânia – 10h

Irlanda do Norte x Kosovo – 13h

Eslovênia x Noruega – 13h

Espanha x Suíça – 15h45

Escócia x Irlanda – 15h45

Israel x Albânia – 15h45

Sérvia x Suécia – 15h45

Chipre x Grécia – 15h45

República Tcheca x Portugal – 15h45

