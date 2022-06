Onde assistir Espanha x Portugal hoje: canal e horário da Liga das Nações

Clássico do futebol internacional é válido pela primeira rodada da competição nesta quinta-feira, 2 de junho

Tem clássico na Liga das Nações hoje! Disputando os três pontos pela rodada de abertura na Liga A, Espanha e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira, 2 de junho, com a bola rolando às 15h45 (horário de Brasília). Jogando no Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, a partida é válida pelo grupo 2. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Espanha x Portugal ao vivo hoje.

Onde assistir Espanha x Portugal hoje?

Procurando saber onde assistir Espanha x Portugal ao vivo hoje? Para não perder nenhum lance do grande clássico internacional, o torcedor deve sintonizar o canal da ESPN e o Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Com exclusividade, o canal da ESPN é quem vai exibir para todos os estados do Brasil o confronto entre duas das maiores seleções do futebol na atualidade. Entretanto, a emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro e a Oi.

Se você não possui a TV paga, pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming por assinatura, disponível tanto pelo site (www.starplus.com) como no aplicativo. A plataforma pode ser acessada pelo celular, tablet, smart TV e até no próprio computador.

ESPN – Sky: 198, 598 / Oi: 160, 70 / Claro: 70, 570 / Vivo: 570, 462, 875, 47

Informações do jogo Espanha x Portugal hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Benito Villamarín, em Sevilla, na Espanha

Arbitragem: Michael Oliver (Inglaterra)

Onde assistir: ESPN e Star +

Como chegam Espanha e Portugal na Liga das Nações?

Na última temporada da Liga das Nações, a Espanha conquistou o seu passaporte até a final da competição. Porém, diante da França, acabou por perder o jogo e consequentemente a chance de conquistar a taça. Agora, pela nova temporada da competição da UEFA, o elenco promete fazer bonito em sua estreia nesta quinta-feira.

Do outro lado, Portugal tem Cristiano Ronaldo em campo nesta quinta-feira para garantir os três pontos na primeira rodada da competição, pronto para começar a disputa com o pé direito em seu favor. Na última temporada, o grupo português parou na fase de grupos, já que não conseguiu a pontuação necessária para disputar o mata-mata.

Escalações de Espanha x Portugal:

O técnico Luis Henrique não pode contar com Laporte, Pedri e Thiago, ainda em recuperação por lesões.

Escalação da Espanha: Unai Simón; Azpilicueta, Jordi Alba, Eric García; Busquets, Koke, Rodri, Gavi; Álvaro Morata e Fernan Torres. Técnico: Luis Enrique

Rúben Dias é o único desfalque dos portugueses.

Escalação de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Bruno Fernandes, João Palhinha, Rúben Neves; Bernardo Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos

Último jogos Espanha x Portugal:

Sem sair do empate sem gols, as seleções da Espanha e Portugal se enfrentaram pela última vez em 4 de junho de 2021, na temporada passada, em partida válida como amistoso.

Mesmo com os grandes astros de ambas as equipes, nenhuma conseguiu abrir o placar em seu favor.

Retrospecto de Espanha x Portugal:

Espanha 0 x 0 Portugal

Portugal 0 x 0 Espanha

Portugal 3 x 3 Espanha

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.