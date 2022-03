Ferroviário x Fortaleza: onde assistir na TV ao vivo e horário (08/03/2022)

Ferroviário e Fortaleza disputam hoje, na Arena Castelão, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília, na semifinal do Campeonato Cearense. A seguir, confira os detalhes de onde assistir o jogo do Ferroviário x Fortaleza ao vivo pelo streaming.

Onde assistir Ferroviário x Fortaleza

Ferroviário x Fortaleza vai passar hoje no canal SBT, na TV aberta, e pelo streaming Nordeste FC, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

O canal do SBT, na TV aberta, transmite de graça para todo o estado do Ceará. Já a plataforma do Nordeste FC está disponível para assinatura no site oficial (www.nordestefc.com.br) e aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo Ferroviário x Fortaleza hoje

Data: 08/03/2022

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz César Magalhães

Local: Arena Castelão, em Fortaleza

Onde assistir jogo de hoje: SBT e Nordeste FC

Últimos jogos Ferroviário x Fortaleza

08/05/2021 – Fortaleza 0 x 0 Ferroviário – Campeonato Cearense

04/03/2020 – Ferroviário 1 x 0 Fortaleza – Campeonato Cearense

27/08/2019 – Fortaleza 0 x 1 Ferroviário – Campeonato Cearense

Relembre o último jogo do Fortaleza.

Escalações de Ferroviário x Fortaleza

Ferroviário: Jonathan; Roni, Vitão, Éder Lima, Madson; Valderrama, Dudu, Mauri, Wandson; Gabriel Silva, Edson Cariús

Fortaleza: Max; Tinga, Marcelo Benevenuto, Ceballos, Jussa; Hércules, Matheus Vargas, Juninho Capixaba; Yago Pikachu, Torres, Romero

O elenco do Ferroviário entra em campo pela semifinal do Campeonato Cearense depois de terminar a primeira fase da competição em segundo lugar com 26 pontos, tendo apenas quatro a menos do que o líder. Agora, o elenco promete dar o seu melhor diante de um dos favoritos ao título.

Do outro lado, o Fortaleza bateu o Pacajus facilmente durante os dois jogos das quartas de final na primeira fase do Campeonato Cearense, incluindo uma goleada no segundo e empate no primeiro. Agora, pela semifinal, espera repetir o sucesso que foi para carimbar o seu passaporte na final.

Semifinal do Campeonato Cearense

Do outro lado, Caucaia e Iguatu disputam a outra semifinal no Campeonato Cearense. Disputado em duas mãos, quem pontuar no primeiro jogo tem vantagem na volta.

O Caucaia levou a melhor no primeiro jogo por 2 a 0 e, por isso, no próximo sábado, 12 de março, contará com a vantagem em seu favor diante do oponente.

Os dois vencedores vão disputar a grande final do Cearense 2022.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe as notícias do Campeoanto Cearense.