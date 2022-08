Onde assistir Fiorentina x Napoli ao vivo hoje, domingo (28/08)

Partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Italiano neste domingo, com transmissão ao vivo

Fiorentina e Napoli entram em campo por confronto de grandes equipes neste domingo, 28 de agosto, a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida vai acontecer no Estádio Artemio Franchi, em Florença, e onde assistir Fiorentina x Napoli ao vivo vai ser na ESPN 4 e Star +.

A equipe anfitriã aparece na 9ª posição com 4 pontos, enquanto o Napoli segue na 3ª posição da tabela com 6 pontos, tendo duas vitórias até aqui.

Onde assistir Fiorentina x Napoli hoje ao vivo

O jogo da Fiorentina e Napoli hoje terá transmissão da ESPN 4 e Star +, serviço de streaming, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Com transmissão exclusiva, somente o canal da ESPN é quem exibe todas as emoções do clássico italiano neste domingo, disponível em todos os estados do Brasil entre as operadoras de TV por assinatura.

Para o torcedor que não é assinante da TV paga, a plataforma de streaming Star + é a segunda opção para todo o Brasil. Isso significa que apenas membros da plataforma é que podem acompanhar todas as emoções do jogo de futebol italiano.

Pelos valores de R$32,90 até R$55,90, é possível tornar-se membro e ter acesso completo no serviço de streaming seja pelo celular, tablet, computador ou na própria smart TV, se o aparelho for compatível.

Histórico de jogos de Fiorentina x Napoli

Em toda a história do futebol, Fiorentina e Napoli se enfrentaram por 168 partidas, com vantagem para o Napoli em 60 vitórias, 49 empates e 59 triunfos ao elenco da Fiorentina, segundo dados do portal Transfermarkt.

No quesito gols, entretanto, é a Fiorentina quem leva vantagem com 211 gols marcados contra 197 do Napoli, enquanto a conta vai aumentando em cada clássico em que as equipes se enfrentam.

A última partida que os dois se enfrentaram aconteceu em 10 de abril de 2022, na última temporada, em confronto válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Por 3 x 2, a Fiorentina levou a melhor e garantiu os três pontos na rodada.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo.

Escalações de Fiorentina x Napoli

Provável escalação da Fiorentina: Gollini; Martínez, Biraghi, Milenkovic, Dodô; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Sottil, Jovic e Saponara. Duncan e González são os únicos jogadores que não aparecem entre os convocados da Fiorentina para o jogo de hoje.

Provável escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. Demme é o único jogador do Napoli que não aparece na lista de convocados divulgada pelo clube.

Jogos de futebol deste domingo

Além do clássico italiano entre Fiorentina e Napoli, outros confrontos também serão realizados neste domingo, 28 de agosto de 2022, tanto no cenário nacional como internacional. Os jogos vão acontecer na parte da manhã, tarde e a noite.

Confira a seguir os confrontos do dia.

Brasileirão Série A

América MG x Atlético MG – 16h

São Paulo x Fortaleza – 16h

Botafogo x Flamengo – 18h

Cuiabá x Santos – 18h

Brasileirão Série B

Bahia x Vasco – 16h

Brasileirão Série C

Figueirense x Vitória – 17h

Brasileirão Série D

América RN x Caxias – 16h

Amazonas x Portuguesa RJ – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x Flamengo

Brasileirão Feminino

Internacional x São Paulo

Campeonato Francês

Nantes x Toulouse – 08h

Lorient x Clermont – 10h

Nice x Olympique de Marseille – 10h

Brest x Montpellier – 10h

Troyes x Angers – 10h

Reims x Lyon – 12h

PSG x Monaco – 15h45

Campeonato Italiano

Verona x Atalanta – 13h30

Salernitana x Sampdoria – 13h30

Fiorentina x Napoli – 15h45

Lecce x Empoli – 15h45

