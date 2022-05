Onde assistir Fiorentina x Roma ao vivo, horário e escalações (09/05)

Confira onde assistir o jogo de hoje ao vivo. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @OfficialASRoma

Clássico italiano nesta segunda-feira traz a disputa por uma vaga em torneios internacionais de ambas as equipes na reta final da temporada

A bola vai rolar no clássico entre Fiorentina e Roma nesta segunda-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália, pela 36ª rodada do Campeonato Italiano. Pela reta final da temporada europeia, saiba onde assistir Fiorentina x Roma ao vivo.

Onde assistir Fiorentina x Roma ao vivo hoje?

O jogo entre Fiorentina e Roma hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é quem possui os direitos de transmissão do Campeonato Italiano nesta temporada. Dessa maneira, o torcedor pode assistir o canal através das operadoras de TV paga.

Outra opção é assistir no Star +, serviço de streaming da Disney, responsável pela transmissão de maneira online para todo o Brasil

Informações do jogo Fiorentina e Roma hoje:

Data: 09/05/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Artemio Franchi, em Florença, na Itália

Onde assistir: ESPN 4 e Star+

Fiorentina e Roma no Campeonato Italiano

A equipe da Fiorentina vem de três derrotas seguidas durante as últimas semanas do Campeonato Italiano. Ocupando a 8ª posição com 56 pontos, o grupo ainda mantém viva a esperança de conquistar uma vaga em torneios internacionais na próxima temporada. Para isso acontecer, precisa vencer o jogo desta segunda e torcer por tropeços de Lazio, Atalanta e também a Roma nas próximas rodadas.

Do outro lado, a Roma se classificou para a final da Conference League na última quinta-feira ao vencer o Leicester na semifinal. Passado o êxtase da vitória, o grupo de jogadores de José Mourinho concentra as suas atenções para a disputa desta segunda onde aparece em 6º lugar com 59 pontos, brigando pela vaga na Liga Europa e também Conference League.

Escalação do jogo da Fiorentina x Roma:

Provável escalação da Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Igor, Venuti, Biraghi; Amrabat, Duncan, Maleh; Saponara, Arthur Cabral e González. Técnico: Vincenzo Italiano

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Maitland-Niles, Cristante, Veretout, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini e Abraham. Técnico: José Mourinho

Retrospecto de Fiorentina x Roma:

Roma 2 x 1 Fiorentina (Campeonato Italiano)

Fiorentina 0 x 1 Roma (Campeonato Italiano)

Fiorentina 0 x 1 Roma (Campeonato Italiano)

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.