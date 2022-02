Onde assistir Floresta x Sergipe ao vivo e horário da Copa do Nordeste

Pela quinta rodada da Copa do Nordeste nesta quinta-feira, 17/02, as equipes de Floresta e Sergipe se enfrentam a partir das 15h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Horácio Domingos de Sousa, pela fase de grupos. Confira as escalações, arbitragem, e onde assistir o jogo do Floresta x Sergipe hoje ao vivo.

Onde assistir Floresta x Sergipe hoje ao vivo

O jogo do Floresta e Sergipe hoje na Copa do Nordeste vai ter transmissão somente no PPV do Nordeste FC (Pay-per-view da competição) para todo o Brasil a partir das 15h no horário de Brasília.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Como estão as equipes?

O elenco do Floresta vem de vitória diante do Campinense pela última rodada da Copa do Nordeste. Agora, promete garantir a sua segunda vitória seguida na competição em busca de melhorar o seu rendimento no grupo B, onde aparece neste momento na lanterna com 4 pontos apenas.

Enquanto isso, o time do Sergipe se mantém também em último lugar no grupo A com apenas 1 ponto, ou seja, entra em campo nesta quinta-feira buscando a sua primeira vitória na temporada da Copa do Nordeste. Por fim, na última rodada, empatou com o Sousa fora de casa.

Escalação do jogo do Floresta x Sergipe

Floresta: Marcão; Lito Guerreiro, Alisson, Mailson, Fábio Alves; Jô, Thalisson, Rendell, Yago Rocha; Eugênio, Flávio Torres

Sergipe: Kennedy; Márcio Lima, Alexandre, Wendel, Elivelton; Diego Augusto, Mateus Silva, Diego Aragão, Arthur; Doda, Hiago Ramiro

Relembre os melhores momentos do último jogo do Sergipe.

