Onde assistir França x África do Sul ao vivo e horário do amistoso 29/03

Onde assistir França x África do Sul ao vivo e horário do amistoso 29/03

França e África do Sul se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 16h15 (Horário de Brasília), em jogo amistoso preparatório, jogando no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. A seguir, confira os detalhes da transmissão e onde assistir França x África do Sul ao vivo.

A seleção francesa já está classificada para a Copa do Mundo, enquanto a África do Sul não se classificou para a fase final.

Onde assistir França x África do Sul

O jogo da França e África do Sul hoje vai passar no Estádio TNT, a partir das 16h15, no horário de Brasília.

O streaming da Rede Turner transmite ao vivo o confronto de maneira online através do site (www.estadio.com) ou aplicativo. O serviço está disponível por R$19,90 ao mês.

A parceria da plataforma com operadoras de TV possibilita aos assinantes acesso gratuito. Basta entrar no aplicativo com o mesmo login e assistir como e onde quiser.

+ Austrália e Nova Zelândia serão sedes da Copa do Mundo Feminina 2023

Escalação de França e África do Sul

Provável França: Lloris, Koundé, Varane, Hernández, Coman, Tchouaméni, Pogba, Theo Hernández, Griezmann, Giroud e Nkunku

Provável África do Sul: Mothwa, Xulu, Mudau, Sibisi, Mashengo, Mvala, Monare, Dolly, Foster, Shandu e Makgopa

A seleção da França já está classificada para a Copa do Mundo do Catar. O time comandado por Deschamps garantiu a liderança do grupo D na casa dos 18 pontos, ou seja, venceu cinco partidas e empatou outras três, sem perder nenhuma. A seleção tem o título de favorita ao seu lado, já que é a atual campeã do mundo.

Enquanto isso, a África do Sul sequer avançou para a fase final das Eliminatórias da África. No grupo G, ficou em segundo lugar com 13 pontos, batendo na trave ao perder no número de gols marcados durante a competição, critério utilizado para o desempate. Agora, disputando amistoso contra a atual campeã, promete colocar em campo os principais jogadores e assim levar a vitória para casa.

Quantas seleções participam da Copa do Mundo?

Trinta e duas seleções participam da Copa do Mundo. A edição de 2022 será realizada no Catar, no Oriente Médio, logo após a escolha da FIFA.

Neste momento, vinte equipes já estão garantidas no Mundial. Com exceção do Catar, país anfitrião, as seleções disputaram as Eliminatórias em seus continentes e, assim, carimbaram o passaporte para a Copa de 2022. Com exceção do Catar, estão na lista de classificados Brasil, Argentina, Alemanha, Dinamarca, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Irã, Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Equador, Uruguai e Canadá.

Ainda faltam doze seleções para buscar a vaga no baile do futebol mais importante do mundo.

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.