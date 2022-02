Onde assistir Goiás x Goianésia hoje de graça e horário do jogo (12/02)

Pela sexta rodada do grupo A no Campeonato Goiano, Goiás e Goianésia se enfrentam neste sábado, 12/02, com a bola rolando a partir das 16h30 (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, com transmissão da Rede Globo ao vivo após o Caldeirão para todo o estado. Confira como e onde assistir Goiás x Goianésia hoje.

Onde assistir Goiás x Goianésia hoje

O torcedor vai poder assistir o jogo entre Goiás e Goianésia hoje neste sábado na Rede Globo (TV aberta) e Eleven Sports (Serviço de Streaming) ao vivo e de graça para todo o estado de Goiás a partir das quatro e meia da tarde.

A emissora vai exibir logo após o programa Caldeirão com Marcos Mion o jogo para o estado inteiro de Goiás ao vivo e de graça. Já o Eleven transmite de graça em seu portal e aplicativo.

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

TV: Globo (GO)

Online: Eleven Sports

Goiás e Goianésia no Campeonato Goiano

Goiás: Na primeira vez que se enfrentaram pelo grupo A, na última rodada, o Goiás venceu o Goianésia pelo placar de 4 a 3 jogando fora de casa. Agora, com o fator ao seu lado, promete novamente ir em busca dos três pontos para seguir em primeiro lugar.

Goianésia: Enquanto isso, o Goianésia se mantém na última posição do grupo com 4 pontos, isto é, só tem uma vitória enquanto possui outro empate e três derrotas. Próximo da primeira fase terminar, o elenco pode ser rebaixado para a segunda divisão.

Escalações do Goiás x Goianésia

Escalação do Goiás – Tadeu; Maguinho, Everson, Reynaldo, Caio Vinícius; Artur, Vinicius, Fellipe Bastos; Nicolas, Elvis, Diego

Escalação do Goianésia –Luan; Rafael Cruz, Dedé, Murilo e Rafael Franco; Anthony, Lucena, Léo Carvalho e Leomir; Joãozinho e Nunes

Veja como foi o último jogo do Goiás x Goianésia.

