Onde assistir Goiás x Iporá ao vivo e horário da semifinal (23/03)

Goiás e Iporá se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 19h30, pela partida de volta na semifinal do Campeonato Goiano, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Quem vencer vai jogar contra o Atlético Goianiense na final da temporada. Dessa maneira, saiba as informações de onde assistir Goiás x Iporá ao vivo.

Na primeira partida, o Goiás venceu o rival por 2 x 0. Para avançar até a final, só precisa de um empate.

Onde assistir Goiás x Iporá ao vivo

O jogo entre Goiás e Iporá hoje vai ser transmitido no serviço de streaming Eleven Sports, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília.

A plataforma do Eleven Sports vai passar o jogo, podendo ser encontrada pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS de graça.

Escalação do Goiás e Iporá

O Goiás é o grande favorito para vencer o jogo desta quarta-feira. Não apenas por ter o elenco considerado o melhor em campo, mas por ter do seu lado a vantagem da vitória no primeiro jogo da semifinal. Agora, jogando em casa, pode contar com a força de sua torcida para levar o time titular ao estrelato da final em busca do título na temporada, pronto para possivelmente enfrentar o Atlético Goianiense.

Provável Goiás: Tadeu, Maguinho, Caetano, Reynaldo, Diego, Artur, Vinícius, Fellipe Bastos, Nicolas, Elvis e Luan

Enquanto isso, o Iporá busca fazer história no duelo desta quarta-feira no Campeonato Goiano. O elenco precisa reverter o resultado com uma vitória de três ou mais gols para passar de maneira direta. Se empatar, entretanto, aí a disputa nos pênaltis vai começar assim que o apito soar.

Provável Iporá: Clériston, Douglas Silva, Lídio, Renato Xavier, Gabriel Moreira, Renato Soares, Régis, João Araújo, Tiago Pará, Jefferson, Du

Goiás x Iporá último jogo

O último jogo entre Goiás e Iporá foi realizado no domingo, 20 de março de 2022, pela partida de ida na semifinal do Campeonato Goiano pela atual temporada.

Sob o resultado de 2 x 0, a equipe do Goiás venceu a partida com dois gols de Pedro Raúl e, por isso, tem a vantagem para o jogo de hoje, precisando somente de um empate para avançar até a final.

