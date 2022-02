Dérbi do Guarani x Ponte Preta: onde assistir e horário do jogo hoje 19/02

Dérbi do Guarani x Ponte Preta: onde assistir e horário do jogo hoje 19/02

O Dérbi do Guarani e Ponte Preta será realizado neste sábado, 19 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Paulista a partir das 20h30 (Horário de Brasília), jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Confira a seguir as principais informações.

Onde assistir o dérbi de Guarani e Ponte Preta hoje

O jogo entre Guarani e Ponte Preta vai ser transmitido no pay-per-view Premiere, e no streaming HBO Max, Estádio TNT e Paulistão Play, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), somente para assinantes.

A plataforma do Premiere só está disponível para assinantes através de operadoras da TV paga ou com o conteúdo por R$49,90 até R$89,90.

Enquanto isso, o serviço do Paulistão pode ser encontrado no site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99.

Escalação de Guarani x Ponte Preta

O Guarani foi derrotado pelo Ituano na última rodada do Campeonato Paulista. Em terceiro lugar no grupo A com 7 pontos, o elenco está praticamente empatado com todos os outros oponentes e, por isso, precisa da vitória neste sábado para avançar na classificação. Por fim, tem duas vitórias, um empate e quatro derrotas.

Guarani: Maurício; Diogo Mateus, Ernando, Ronaldo Alves, Matheus Pereira; Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Índio, Giovanni Augusto; Júlio Cesar, Lucão do Break

Enquanto isso, a Ponte Preta se mantém em terceiro lugar no grupo D com 7 pontos mesmo depois de ser derrotada pelo Botafogo na última rodada. Com dois trunfos, um empate e quatro derrotas, o clube de Campinas luta para alcançar o topo da tabela e, consequentemente, se classificar até as quartas de final do Paulistão.

Ponte Preta: Ygor; Thiago Lopes, Léo Santos, Fabrício, Kevin; Léo Naldi, Wesley, Fessim, Jean Carlos; Pedro Júnior, Lucca

Confira como foi o último jogo do Guarani x Ponte Preta.

Guarani x Ponte Preta Palpite

O clássico da cidade de Campinas promete ser equilibrado na rodada do Campeonato Paulista.

Ameaçados pela zona do rebaixamento, ambos os times precisam apertar o passo, melhor o seu desempenho em campo e então subir na classificação geral da temporada. Por isso, o jogo de hoje promete ser uma grande partida onde os dois vão para o ataque em busca de abrir o placar.

Os dois times devem entrar completos para o jogo, com exceções de desfalques ou suspensões.

Leia também:

Técnicos demitidos estaduais: clubes têm 9 demissões em 2022