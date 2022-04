Hamburgo x Freiburg: onde assistir ao vivo e horário da semifinal (19/04)

Quem vencer está classificado para a final da Copa da Alemanha! As equipes de Hamburgo x Freiburg se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 15h45 (Horário de Brasília), pela semifinal da temporada na Imtech Arena, em Hamburgo. Dessa maneira, saiba onde assistir ao vivo.

Onde assistir Hamburgo x Freiburg

O jogo do Hamburgo e Freiburg hoje vai ser transmitido no ESPN 2 (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming), a partir das 15h45, no horário de Brasília.

Em partida única na Copa da Alemanha, a transmissão será realizada no canal ESPN 2 , disponível somente para operadoras de TV por assinatura, para todos os estados do Brasil.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming da Disney. Para quem não tem TV paga, é a opção de assistir ao vivo, podendo ser encontrado no site (www.starplus.com) ou também no aplicativo para Android e iOS, sob os valores de R$32,90 até R$45,90.

Informações do jogo do Hamburgo x Freiburg hoje

Data: 19/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Imtech Arena, em Hamburgo

Onde assistir: ESPN 2 e Star +

+ Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Hamburgo e Freiburg na Copa da Alemanha

Para chegar até aqui, o Hamburgo teve um longo e complicado caminho na Copa da Alemanha. Desde a primeira rodada, venceu Eintracht Braunschweig, Nuremberg, Colônia e o Karlsruher, conquistando a tão sonhada vaga na semifinal da temporada. Em partida única, pode se ver na grande final com a vitória.

Do outro lado, o Freiburg também apresenta uma boa campanha este ano pela competição alemã. Depois de anos sem conquistar sequer o caminho até as oitavas, o time passou por Wurzburger Kickers, Vfl Osnabruck, Hoffenheim e Bochum, pronto para disputar a partida única da semifinal onde, sob a confiança dos melhores jogadores, pode jogar a grande final.

Provável escalação do Hamburgo x Freiburg

Escalação do Hamburgo: Daniel Heuer, Heyer, Vuskovic, Schonlau, Vagnoman, Alidou, Suhonen, Meffert, Jatta, Glatzel e Kaufmann

Escalação do Freiburg: Flekken, Kubler, Leinhart, Schlotterbeck, Guenter, Jeong, Hofler, Eggestein, Sallai, Grifo e Petersen

Último jogo do Hamburgo e Freiburg

Hamburgo 1 x 0 Freiburg – 21/04/2018 – Campeonato Alemão

Freiburg 0 x 0 Hamburgo – 01/12/2017 – Campeonato Alemão

Hamburgo 2 x 2 Freiburg – 18/02/2017 – Campeonato Alemão

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois.

