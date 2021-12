Onde assistir Hertha Berlin x Borussia Dortmund de graça hoje – 18/12

Equipe do Dortmund continua brigando para alcançar o líder no Campeonato Alemão

Buscando a liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visita o Hertha Berlin neste sábado, 18/12, a partir das 14h30 (horário de Brasília), pela décima sétima rodada no Estádio Olímpico de Berlim. Com transmissão de graça, saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje: O canal BAND, na TV aberta, e o serviço de streaming OneFootball, disponível no site e aplicativos pelo Android e iOS, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo neste sábado.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Berlim, cidade de Berlim, na Alemanha

TV: BAND

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Em décima quarta posição com 18 pontos, o Hertha Berlin não faz um bom início de temporada no Campeonato Alemão e está ameaçado pelo rebaixamento. Até o momento, o elenco da capital contabiliza cinco vitórias, três empates e oito derrotas e, por isso, entra em campo neste sábado disposto a qualquer resultado para ganhar.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund se mantém em segundo lugar com 34 pontos enquanto continua lutando para alcançar a liderança, tirando o reinado do Bayern. Com a diferença de nove pontos entre os dois, o elenco alvinegro precisa vencer hoje seja como for. Por fim, coleciona onze jogos vencidos, um empate e quatro derrotas.

Escalações de Hertha Berlin e Borussia Dortmund:

Os anfitriões não poderão contar com Dardai, Jarstein e Klünter, lesionados.

Do outro lado, o técnico Marco Rose não terá Bellingham, suspenso, enquanto Akanji, Bürki, Hummels, Kobel, Morey, Moukoko, Reyna, Schmelzer e Unbehaun estão fora por lesão.

Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Boyata, Stark, Plattenhardt; Richter, Darida, Ascacibar, Maolida; Belfodil, Selke

Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Can, Zagadou, Schulz; Brandt, Witsel, Dahoud; Reus, Malen, Haaland

Leia também:

Copa Toyota não é Mundial? Entenda a polêmica