Onde assistir Hoffenheim x Borussia Dortmund de graça e horário – 22/01

Equipe do Dortmund se mantém na vice-liderança em busca do topo do Campeonato Alemão

Buscando a liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Dortmund visita o Hoffenheim neste sábado, 22/01, a partir das 11h30 (horário de Brasília), em partida válida pela vigésima rodada jogando no Rhein-Neckar-Arena. Com transmissão de graça e online, saiba onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje ao vivo.

Onde assistir ao jogo do Borussia Dortmund hoje: O serviço de streaming OneFootball, disponível somente no site e aplicativos pelo Android e iOS, vai transmitir o jogo de hoje pela rodada do Campeonato Alemão ao vivo neste sábado.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Rhein-Neckar-Arena, cidade de Sinsheim, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Escalações de Hoffenheim e Borussia Dortmund

Os anfitriões não poderão contar com Adams, Gacinovic, Kaderabek, Samassekou e Skov.

Do outro lado, o técnico Marco Rose sente a falta de Can, Morey, Reyna, Schmelzer e Unbehaun, lesionados.

Escalação do Hoffenheim hoje: Baumann; Vogt, Grillitsch, Richards; Posch, Stiller, Geiger, Raum; Kramaric, Bebou, Dabbur

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham; Brandt, Reus, Malen; Haaland

Como estão as equipes na temporada?

Depois de tropeçar contra o Union Berlin, o Hoffenheim volta para os gramados neste sábado buscando a vitória para continuar subindo na classificação do Campeonato Alemão. Neste momento, o elenco azul aparece em quarta posição com 31 pontos, isto é, contabiliza nove vitórias, quatro empates e seis derrotas.

Enquanto isso, o Borrusia Dortmund se mantém em segundo lugar buscando a liderança de qualquer maneira. Com 40 pontos, a vitória de hoje pode aumentar a vantagem do elenco amarelo e diminuir a diferença com o Bayern de Munique. No entanto, os comandados de Marco Rose precisam contar também com um tropeço dos bávaros na rodada do fim de semana.

Relembre como foi o último jogo entre Hoffenheim x Borussia Dortmund.

