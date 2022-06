Onde assistir Hungria x Inglaterra ao vivo, horário e escalação (04/06)

Vice-campeão da Euro na temporada passada, a Seleção da Inglaterra estreia na Liga das Nações neste sábado, 4 de junho, diante da Hungria, a partir das 13h (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Liga A. Jogando na Puskás Aréna Park, em Budapeste, saiba onde assistir Hungria x Inglaterra ao vivo hoje.

Onde assistir o jogo da Hungria x Inglaterra hoje?

O jogo entre Hungria e Inglaterra hoje será transmitido pelo canal ESPN e streaming Star + ao vivo.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN exibe para todos os estados do Brasil o confronto neste sábado, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. O torcedor deve ficar atento e saber se tem em sua programação a emissora.

Para assistir online, o Star +, serviço de streaming também por assinatura, é a opção. A plataforma está disponível por diferentes valores no site (www.starplus.com), aplicativo, tablets e na smart TV.

Informações do jogo do Hungria x Inglaterra hoje:

Data: 04/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Puskás Aréna Park, em Budapeste

Arbitragem: Artur Dias (Portugal)

Onde assistir: ESPN e Star +

Hungria e Inglaterra na Liga das Nações

Na temporada passada, a Hungria conquistou o passaporte para a elite da Liga das Nações depois de terminar em primeiro lugar no seu grupo, derrotando Rússia, Sérvia e a própria Turquia, que acabou rebaixada na competição. Por isso, o jogo de hoje marca o início de uma nova etapa para a seleção, mesmo sem jogar a Copa do Catar.

Do outro lado, a Inglaterra vê o confronto deste sábado como uma preparação para a Copa do Mundo, marcada para novembro e dezembro deste ano no Catar. Na temporada passada entre a Liga das Nações, o elenco inglês ficou em terceiro no seu grupo, mas foi vice-campeão da Euro depois de perder para a Itália nos pênaltis.

Escalações de Hungria x Inglaterra:

Os húngaros não tem desfalques para o jogo deste sábado.

Escalação do Hungria: Gulacsi; Fiola, Orbán, Szalai; Négo, Adam Nagy, Schafer, Zsolt; Sallai, Szoboslai e Adam Szalai. Técnico: Marco Rossi

White é o único jogador que segue fora do plantel dos ingleses.

Escalação do Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Phillips, Rice, Mount; Sterling, Jack Grealish e Kane. Técnico: Gareth Southgate

Último jogo Hungria x Inglaterra

As seleções se enfrentaram pela última vez em 12 de outubro de 2021, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em confronto válido pela primeira fase da competição.

Por 1 x 1, os times ficaram no empate após os gols de John Stones e Sallai aos húngaros.

Relembre como foi a última partida entre as equipes

